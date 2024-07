Mirabilandia, entro Pasqua 2025 la nuova area bimbi a tema fantasy: investimento da 20 milioni di euro

Un investimento da 20 milioni per rinnovare l'area bimbi. Che avrà una nuova veste con attrazioni in tema fantasy. È la novità più importante che ha in preparazione il parco divertimenti di Mirabilandia (Ravenna): la zona sarà aperta al pubblico entro Pasqua 2025.

"Continuiamo nella nostra strategia di rendere l'esperienza di Mirabilandia sempre migliore - racconta a Today.it il direttore generale Riccardo Capo - con un restyling pesante che darà un nuovo volto allo spazio per i più piccoli e le loro famiglie, ma piacerà anche ai ragazzi. Poi sarà un'estate con un ricco calendario di eventi e partnership".

L'evento Winx

Lo scorso weekend, infatti, in esclusiva mondiale, il parco ha visto protagoniste le Winx, una serie animata prodotta da Igino Staffi e venduta in tutto il mondo. Le fatine Bloom, Stella, Flora, Musa, Aisha e Tecna hanno richiamato migliaia di fan con ‘Winx Forever - Il Musical’ per festeggiare il ventennale del Winx Club. Era presente lo stesso Staffi, che ha parlato dei progetti futuri e di un nuovo film in arrivo. In tutta Mirabilandia non mancavano corner a tema e animazione. Il prossimo 6 luglio, poi, arriva il "Weekend Dance" firmato da Claudio Cecchetto, in occasione della Notte Rosa, con i comici Leonardo Fiaschi e Claudio Lauretta. Hanno avuto molto successo anche le serate con Rds o Mtv.

Mirabilandia, il parco fondato nel 1992 Mirabilandia apre il 4 luglio 1992. Ci lavorano circa 1.000 dipendenti diretti e 200 sono persone da appalti esterni (sicurezza, pulizia). Tra i promotori anche Sanpaolo Finance e Publitalia '80. Gli esordi non sono semplici: 600mila presenze annue, lontane dalle previsioni. Di fatto, ci sono solo due giochi, Sierra Tonante e Rio Bravo, di vero richiamo. Ma il parco lentamente prende piede, grazie a continue innovazioni e iniziative speciali. Con la nuova proprietà a maggioranza tedesca, nel 1997, si investe in un nuove attrazioni come Eurowheel, Niagara, Pakal, Hurricane. Nel 2003 viene realizzato Mirabeach, un parco acquatico in stile caraibico. Si arriva a oltre 2 milioni di clienti. Nel 2006, Mirabilandia viene acquisito dal colosso spagnolo Parques Reunidos (61 strutture nel mondo in 14 Paesi diversi, fatturato che supera i 300 milioni di euro). Oggi ha diversi primati italiani e nel continente sulle montagne russe: iSpeed è il più alto e veloce launch coaster in Italia, Katun il più lungo inverted coaster in Europa, Divertical è il più alto water coaster al mondo. Molto amato anche il programma degli show che propone, tra gli altri, “Hot Wheels City – La nuova sfida”, con il loop mobile più alto, 18 metri di altezza, mai eseguito prima in un parco divertimenti. Nel 2014 è stata inaugurata Dinoland, area dedicata al mondo dei dinosauri; due anni più tardi arriva una zona a tema Far West. Il 2019 è stato l'anno di Ducati World: 35mila metri quadrati per accogliere la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico.

"Bene la primavera, inizio estate segnato dal maltempo"

"La primavera è andata molto bene in termini di affluenza, con un +20% - continua Capo - sull'anno passato. Giugno invece ha risentito del maltempo al Nord, come confermano anche gli albergatori e i tour operator della Riviera romagnola, e siamo su numeri stabili rispetto agli altri anni. Ma siamo ottimisti per l'estate". La sfida è quella di intercettare e interessare gli oltre 32 milioni di turisti che nei mesi estivi si riversano sulla costa. Mirabilandia può arrivare anche a 30mila presenze in giornata. Oltre alle attrazioni iconiche - iSpeed, Katun e Divertical, lo spazio Dinoland ispirato ai dinosauri -, il parco ravennate offre l'adrenalinica Ducati World - una vasta area dedicata alle moto di Borgo Panigale, con simulatori di ultima generazione e l'esposizione dei modelli - e ‘The Walking Dead’, l’horror house ispirata alla nota serie tv, unica in Italia. E anche Mirabeach, il parco acquatico limitrofo, ricorda Capo, "è stata una scommessa vinta": "Ha portato le persone a passare una notte in più al parco nei pacchetti con gli hotel partner". Senza dimenticare gli spettacoli dal vivo come la Stunt Arena Hot Wheels o l'esibizione con le moto d'acqua e flyboard dedicata a Peter Pan.