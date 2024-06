La famiglia Moratti è fuori da Saras: hanno incassato 650 milioni

Il cordone ombelicale che ancora legava la Saras alla famiglia Moratti è stato definitivamente tagliato. Il gruppo svizzero olandese Vitol, tramite la società Varas, ha infatti completato l’acquisto delle partecipazioni nella società della grande raffineria di Sarroch (Cagliari) detenute da Massimo Moratti, Angel Capital Management e Stella Holding in Saras, pari al 35% circa del capitale sociale. Vitol detiene ora, direttamente e indirettamente, il 45,5% del capitale sociale della società e lancerà un’offerta pubblica di acquisto su tutte le quote non ancora detenute della società che dovrebbe essere a un prezzo pari a 1,75 euro per azione. Lo stesso al quale i Moratti hanno venduto il loro 35%, incassando circa 650 milioni di euro.

"Per me, i miei figli, i miei nipoti e la mia famiglia è un momento carico di emozioni” ha dichiarato Massimo Moratti, “legato alla felice, lunga storia assieme, ma che viviamo con la certezza che l'ingresso di un protagonista primario del settore energetico come Vitol garantirà alla società, ai dipendenti e alla comunità locale un grande futuro".

Le dimissioni dei Moratti

Dal canto suo Russell Hardy, amministratore delegato di Vitol, ha detto di essere lieto di aver completato quest’operazione. "Non vediamo l'ora di mettere a disposizione la nostra esperienza e di lavorare con il team management locale su questo prossimo capitolo di Saras. Siamo consapevoli delle nostre responsabilità, sia nei confronti della Società che dei suoi stakeholder, e rimaniamo impegnati a investire nel futuro di Saras", ha sottolineato.

Tutti i membri della famiglia Moratti, al di fuori di Massimo Moratti, hanno rassegnato le proprie dimissioni dal consiglio d’amministrazione della società che sarà guidata d’ora in poi dall’ad Franco Balsamo. Massimo Moratti resterà ancora presidente, senza nessuna delega operativa, fino al completamento ultimo delle operazioni di uscita dal capitale.