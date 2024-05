Newlat food compra l’inglese Princes, nasce gruppo da 2,8 miliardi di ricavi

Nasce un nuovo colosso - quantomeno per i nostri standard - nell’agroalimentare italiano quotato in borsa. Dopo lunghe trattative, che un certo punto sembravano arenatesi, la società reggiana Newlat food della famiglia di origine campana Mastrolia è riuscita a trovare l’accordo per acquisire il gruppo inglese Princes, uno dei più importanti in Gran Bretagna con un fatturato 2023 di 1,7 miliardi di sterline, pari a 2 miliardi di euro. Che sommati ai circa 800 milioni di euro della società emiliana portano la nuova entità a ricavi pro forma di 2,8 miliardi di euro (e 31 milioni di utili netti) che pone la società ai vertici nel nostro paese.

Un colosso da 2,8 mld

Newlat, attiva nella pasta, nel latte e nei prodotti da forno, è conosciuta in Italia soprattutto per i marchi Mukki, Del Verde, Giglio, Tapporosso, Optimus. Prima dell’acquisizione l’Italia rappresentava metà del fatturato, seguita dall’Inghilterra e poi dalla Germania. Paesi, questi ultimi, dove la società ha già stabilimenti di produzione e detiene marchi locali. Con Princes ovviamente i pesi cambieranno, spostando l’asse delle vendite nel Regno Unito.

Princes è stata acquisita dal gruppo giapponese Mitsubishi Corporation per 700 milioni di sterline (820 milioni di euro), di cui 650 milioni in contanti e 50 milioni in azioni Newlat. L’operazione richiederà anche un finanziamento bancario da 300 milioni di euro erogato da un pool di istituti italiani e internazionali guidato da Unicredit e Bnl - Bnp Paribas. A conclusione dell’operazione il nuovo gruppo sarà rinominato New Princes, a indicare l’importanza dell’azienda acquisita nel processo di crescita che, nei progetti della proprietà, dovrebbe nel tempo arrivare a 5 miliardi di euro di ricavi grazie anche a nuove acquisizioni.

New Princes avrà una dotazione complessiva di 31 poli produttivi nel mondo, e tra questi anche lo stabilimento di trasformazione di pomodoro a Foggia, il più grande d’Italia nel settore. Oltre a questo la società acquistata porta in dotazione anche una serie di stabilimenti in Gran Bretagna, uno in Polonia e due alle isole Mauritius.