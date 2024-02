Nexi pensa a 400 esuberi in Italia per diminuire i costi e rilanciare i titoli

Alla ricerca di un rilancio economico da tempo, Nexi adesso gioca la carta della cura dimagrante di personale con 400 uscite solo in Italia, pari al 10% della forza lavoro nel nostro paese. L’obiettivo è quello di ridurre i costi liberando risorse per riequilibrare i bilanci. La società è il leader italiano nel settore dei pagamenti digitali, nonché uno dei maggiori gruppi europei in un settore che nel 2020 ha visto il fallimento della tedesca Wirecard (pagamenti online) e lo scorso ottobre il tracollo in borsa della francese Worldline (-60% in un giorno) a causa di target economici che la società aveva detto essere irraggiungibili. Il tonfo della società francese aveva causato forti perdite in borsa anche per il gruppo italiano, che ha un business molto simile e che aveva lasciato sul campo il 20% del suo valore in quell’occasione.

Nexi sta cercando di recuperare in borsa

Nexi ha confermato i propri target di conto economico per gli anni a venire ma nel contempo sta cercando il modo di convincere gli investitori in borsa a riscoprirla, dato che da molti mesi naviga su livelli non certo soddisfacenti dopo aver perso oltre metà del suo valore di borsa. Negli ultimi giorni si sono rincorsi i rumors di una cessione al fondo d’investimento F2i la rete nazionale interbancaria, l'infrastruttura lunga circa 208 mila chilometri che consente a banche, Poste, Banca d’Italia e altri soggetti finanziari di regolare tra loro i rapporti generati dalle transazioni degli utenti. Un affare da 800 milioni di euro sul quale il primo socio del gruppo - la Cassa depositi e prestiti con oltre il 13% - avrebbe espresso contrarietà. Ma che potrebbe andare a ridurre i 4 miliardi di euro di debiti che adesso pesano sulla società impedendole nuove acquisizioni per favorire la crescita in comparti più interessanti per lo sviluppo del business.

In attesa di novità ora il focus è sulle uscite di personale, che in Italia sarebbero riservate a dipendenti vicini alla pensione per i quali si potrebbe sfruttare il fondo interbancario. A queste si sommerebbero 300 esuberi sia in Grecia sia in Danimarca, per un totale di un migliaio di persone. Anche Worldline ha messo in cantiere una cura dimagrante lavorativa, segnale che i big del settore ora vogliono maggiore efficienza per rassicurare gli azionisti.