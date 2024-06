Ovs, conti trimestrali in crescita con ricavi oltre i 350 milioni

Il commercio elettronico, che ha messo in ginocchio tante famose catene di abbigliamento negli Stati Uniti, non sembra impattare con ugual forza in Italia. Almeno a vedere i risultati di Ovs, società quotata in borsa celebre per l’omonimo marchio e per lo storico brand Upim. Che non sembra essere diventato demodé a dispetto delle sue origini che affondano nell’Italia del primo boom economico. Al contrario, e questo emerge dai numeri e dalle dichiarazioni della società veneziana, è l’insegna che ha performato meglio nel primo trimestre dell’esercizio, che si è chiuso a livello di gruppo con un fatturato netto di 352 milioni di euro, in crescita del 4,7% sullo stesso periodo del 2023 nel quale i ricavi avevano già visto un “forte aumento” rispetto al periodo precedente.

Upim a +5,9% e utile a 10 milioni

Il brand Upim è cresciuto del 5,9%, facendo quindi meglio della media. Alla base della crescita ci sono sia le maggiori vendite nei negozi già in esercizio sia la spinta dell’espansione delle rete che l’apporto dei negozi in franchising. Segnale che in questo momento la società ha deciso di puntare anche su questo marchio in affiancamento a quello che dà il nome all’azienda. Le vendite a marchio Ovs sono invece salite del 4,7%, un risultato comunque positivo che si è giovato anche delle vendite “sopra ogni aspettativa” del flaghsip store di Venezia aperto ad aprile. Il negozio, su quattro piani, ha dato “nuova vita” ad un palazzo storico ha sottolineato la società guidata dall’amministratore delegato Stefano Baraldo.

I buoni risultati hanno permesso un incremento dei margini reddituali e una crescita di oltre il 20% dell’utile ante imposte rettificato, che sale a 10,1 milioni di euro dai 7,7 milioni del primo trimestre 2023. L’indebitamento finanziario netto è pari a 254 milioni di euro.

La società è fiduciosa che il trend dei prossimi mesi continui a essere robusto nonostante un maggio sfavorevole per il tempo atmosferico. Anche i margini reddituali sono visti in aumento, grazie anche a un più favorevole rinnovo del contratto nazionale del commercio e nonostante gli impatti del canale di Suez.