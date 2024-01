La Piadineria vale 600 milioni: il nuovo proprietario è il fondo inglese Cvc

La Piadineria ha un nuovo azionista di riferimento. La nota catena specializzata nel popolare piatto romagnolo è stata acquisita, infatti, da un fondo d'investimento gestito dalla società inglese Cvc Capital partners. A vendere è stato un altro grosso fondo anglosassone - Permira - che l’aveva acquisita nel 2018. Non è noto il valore della transazione tra le due società, ma da quel che si apprende il valore complessivo attribuito alla catena di piadinerie fondata a Brescia è stato pari a 600 milioni di euro. Questa è la terza transazione che coinvolge un fondo di private equity, dato che la stessa Permira aveva acquisito il controllo dell’azienda fondata nel 1994 da Pierantonio Milani e Franco Beccaria da Idea Taste of Italy, parte del gruppo novarese DeAgostini che era rimasto azionista con una piccola quota di minoranza.

Oltre 2mila lavoratori per 70mila pasti al giorno

L’acquisizione di Permira ha permesso alla catena di passare da 160 a 400 punti di vendita e da 1.000 a 2.500 lavoratori che servono 70mila pasti al giorno, secondo le rilevazioni della stessa società. Un salto dimensionale che ha portato il fatturato 2022 a raggiungere e superare i 200 milioni di euro dai 60 milioni di partenza.

“Siamo entusiasti di supportare un'azienda solida come La Piadineria, che ha posto la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente al centro della sua offerta al consumatore, diventando leader del settore grazie ad eccellenza operativa e un formato unico e distintivo", ha commentato Alessandro Baccarin di Cvc dopo l’annuncio dell’acquisizione, che dovrebber chiudersi entro la prima metà del 2024.

Gli ha fatto eco l’amministratore delegato della società Andrea Valota, “orgoglioso del lavoro svolto insieme a Permira negli ultimi anni”. Il manager si è detto convinto che nei prossimi anni la società sarà in grado di sfruttare al meglio le opportunità di crescita: “La nostra ambizione è quella di consolidare il posizionamento di leadership in Italia e di accelerare la nostra espansione all'estero". Italia a parte, l’insegna è presente anche in Francia con alcuni punti vendita.