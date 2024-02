Se ne va Ruffinoni da Ntt data: Miyuki Ide è la ceo ad interim

Ntt Data, multinazionale giapponese leader nel settore dell’IT, ha annunciato la nomina di Miyuki Ide come ceo ad interim: guiderà l’azienda fino ad aprile, quando è attesa la nomina definitiva del nuovo ammistratore delegato per l'talia. Miyuki Ide, già chief operating officer e consigliera d’amministrazione, ha collaborato all’ingresso di Ntt Data in Italia nel 2011.

Ntt Data: ricavi raddoppiati e 6mila persone dipendenti

Raccoglie il testimone da Walter Ruffinoni, che ha guidato la branch italiana della multinazionale per oltre dieci anni segnando molteplici traguardi: dal raddoppio dei ricavi, all’incremento dell’organico, triplicato sotto la sua amministrazione, che oggi conta oltre 6.000 persone nelle 11 sedi italiane.

“Assumo questo ruolo con l’obiettivo di traghettare l’azienda verso la nomina del nuovo ceo in continuità con quanto portato avanti in questi anni da Walter Ruffinoni, che ringrazio per aver condotto l’azienda a straordinari traguardi”, ha commentato Miyuki Ide.

"Oltre ad essere stata infatti significativamente ampliata l’offerta di business di Ntt Data, in linea con le esigenze e l’evoluzione di mercato, sotto la guida di Ruffinoni l’azienda ha portato a 11 le sedi in Italia, rafforzando la presenza al Sud. Importanti gli investimenti su tutto il territorio, con l’obiettivo di dare a ogni sede delle specializzazioni tecnologiche, come fatto per il polo di Cosenza, trasformatosi negli ultimi dieci anni in un centro d’eccellenza per l’innovazione rilevante al pari di Tokyo e Palo Alto. Tanti gli accordi con i più importanti poli universitari del Paese, rapporti che rispecchiano un’attenzione particolare allo sviluppo del talento e alla ricerca. Le collaborazioni con i più rinomati istituti di ricerca hanno permesso di formare le competenze che all’interno del gruppo sono state riconosciute a livello globale, tanto da affidare all’Italia la guida dell’Innovation Center Emeal (Europa, Medio oriente e America latina), uno dei sei inaugurati nel settembre 2022 nel mondo", si legge in una nota del gruppo.

“In questi anni abbiamo reso Ntt Data Italia un punto di riferimento nel nostro Paese e non solo, rafforzando la nostra presenza e costruendo insieme un percorso all’insegna dell’innovazione tecnologica e attenzione allo sviluppo del talento”, ha aggiunto Walter Ruffinoni, precedente ceo. “Sono certo che Miyuki Ide, con la sua conoscenza dell’azienda saprà guidare la transizione verso il nuovo ceo assicurando la continuità di business”, conclude.