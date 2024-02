Ogni puntata dei Ferragnez costava 700mila euro: case, immobili, società, cosa c'è in ballo con la separazione

Della popolare serie su Amazon Prime si contano già due edizioni e dopo lo scoppio della crisi familiare tra la bionda Chiara Ferragni e Fedez, la terza sembra ormai sfumata, a meno che non tratti del loro riavvicinamento. Ipotesi remota al momento. Non si sa, però, se era stata messa in cantiere e già pensata, o addirittura già messa in produzione. Quel che è possibile intuire, invece, è che la rottura tra le due star dei social costerà caro ai produttori e farà perdere un sacco di soldi anche a loro per mancati incassi e forse anche per eventuali penali da corrispondere.

Quanto vale la serie Ferragnez?

Di quanto si parla? L’unica cifra certa su cui ragionare è rappresentata dal costo di produzione della prima serie, pari a 5,7 milioni di euro circa per 8 puntate. Questo fa ben 710mila euro a puntata da circa 30 minuti, comprensivo del cachet della coppia, che si immagina ricco. Se questo è il costo, il prezzo pagato da Prime video per trasmetterla è sicuramente più alto e chissà se non c’erano anche parametri di remunerazione aggiuntiva legati all’audience sviluppata dal programma. Che dovrebbe aver avuto buoni riscontri essendo salito al primo posto in Italia per spettatori. Purtroppo Prime video non fornisce numeri puntuali a verifica di queste congetture, che tali resteranno quindi. In ogni modo, la seconda serie sarà costata almeno altrettanto e questo spiega i silenzi delle società interessate.

Cornucopia Chiara: utili a 10 milioni

Solo nel 2022 la sua holding Sisterhood, la controllata Tbs Crew e la partecipata al 32,5% Fenice hanno prodotto circa 35 milioni di euro di ricavi e utili netti per 10 milioni di euro tra gestione della sua immagine, contratti pubblicitari, consulenze e vendite di abbigliamento e accessori. Lo scorso anno ha segnato anche la nascita di Fenice Retail, che dovrebbe sviluppare i negozi col marchio dell’occhio azzurro che dopo Milano ha visto l’apertura di Roma. E Fedez? Il cuore dell’impero è rappresentato ad oggi dalla holding Zedef (anagramma di Fedez) che controlla principalmente la Zdf e la Doom, che nel 2023 si sono fuse tra loro non prima di cedere alcune attività a una società che si chiama Be World of Wonders che è riferibile alla famiglia Achermann, imprenditori nel campo tecnologico e digitale che hanno affiancato la famiglia Lucia nelle loro attività per qualche anno.

Cosa si nasconde dietro queste sigle societarie? La Zedef, come si diceva, è un’holding che detiene partecipazioni in altre aziende. È di Fedez solo al 10% perché il resto è di proprietà di Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, ovvero i suoi genitori. Nel 2022 ha riportato un utile netto di quasi 4 milioni di euro raccogliendo i dividendi delle società controllate, dato che non ha ricavi propri. Nel 2021 gli utili sono stati pari a 2,3 milioni di euro. Il salto è ben visibile.