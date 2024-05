Perché Stellantis ha bruciato 10 miliardi di valore in due terribili sedute di borsa

In due giorni il valore di mercato di Stellantis, la multinazionale dell’auto che ha tra i suoi marchi Fiat, Peugeot, Opel e Jeep, è sceso di quasi 10 miliardi di euro. A tanto, infatti, ammonta la vistosa perdita di valore accusata dopo l’annuncio dei dati del primo trimestre 2024 che hanno visto il fatturato consolidato in calo del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023 a 41,7 miliardi di euro. Le consegne di auto sono scese del 10% a livello globale, toccando 1,335 milioni di unità. Pesa il calo di consegne in Nord America soprattutto, dove hanno arrancato le popolari marche Ram e Dodge mentre in Europa hanno funzionato poco modelli come Peugeot 3008, Fiat 500 e Opel Mokka. In crescita solo l’area Medio Oriente e Africa, grazie anche alla partenza del mercato algerino.

Redditività del primo semestre

Sul crollo di borsa, che ancora non accenna a fermarsi dopo il -10% dello scorso 30 aprile, hanno pesato anche le tiepide previsioni sulla reddittività del primo semestre, che dovrebbe essere ancora debole. A tal punto da convincere tanti analisti che studiano la società ad abbassare all’unisono il suo valore prospettivo. In altri termini, per il momento non si intravvedono motivi per cavalcare le azioni della società che ha la sua sede legale in Olanda.

Cosa farà la società: 18 modelli elettrici

I vertici della società hanno cercato di rassicurare gli investitori spiegando che questo è un momento di transizione per la società, con il calo di consegne dovuto anche alla passaggio verso i nuovi modelli in uscita, che saranno 25 solo nel 2024 di cui 18 anche con versione elettrica (Bev). Per recuperare smalto e redditività la società ha deciso anche di ridurre la spesa in ricerca e sviluppo nonché gli investimenti in capitale fisso, oltre che accelerare sullo sviluppo dei mercati emergenti asiatici e africani, dov’è indietro rispetto ai competitor.

Il calo degli investimenti è un punto decisivo per l’Italia, i cui stabilimenti sono stati messi sotto attenta osservazione da tempo, con una battaglia per la sopravvivenza dei maggiori siti produttivi che Stellantis ha ingaggiato con il governo italiano. Bisognerà capire ora se questi risultati influiranno sostanzialmente sulla presenza in Italia di Stellantis, già Fca.