La gallina dalle uova d'oro di Tim è in Brasile, ricavi a 16,3 miliardi

Risultati consolidati moderatamente positivi per Tim nel 2023, trainati soprattutto dalle performance della controllata brasiliana che si conferma la gallina dalle uova d’oro del gruppo. L’Italia, che nella prima parte dell’anno aveva continuato nella sua lenta deriva dovuta alla stagnazione dei ricavi, ha avuto un timido risveglio nel quarto trimestre tornando a crescere dopo ben 22 trimestri di cali. Il debito però non è sceso e rappresenta sempre il maggiore ostacolo allo sviluppo della società. Queste, in sintesi, le principali risultanze emerse dalla presentazione dei numeri preventivi del gruppo telefonico che si sta avviando a una storica divisione tra le attività di rete e quelle commerciali.

Ricavi per 16,3 miliardi

Più nel dettaglio i ricavi consolidati 2023 sono stati pari a 16,3 miliardi di euro circa, in crescita del 3,2% rispetto al 2022. Le attività italiane hanno visto ricavi pari a 11,8 miliardi di euro, con una crescita dello 0,5% dovuta in gran parte alla perfomance del quarto trimestre che ha chiuso con un +1,6 per cento, come si diceva. All’interno dei ricavi domestici cresce del 4,6% la business unit Tim Enterprise, dedicata alle imprese, e calano del 4,7% le vendite di Tim Consumer, dedicata alla clientela retail. I ricavi di Netco, la società della rete che è in procinto di essere venduta a una cordata guidata dal fondo americano Kkr, ha visto i ricavi crescere del 3,7 per cento. Il Brasile, infine, ha visto ricavi per 4,4 miliardi di euro con una crescita dell’11% circa.

L’andamento dei ricavi si è riverberato anche sulla marginalità del gruppo, con il margine operativo lordo (ebitda) che è salito del 6,8% nel 2023 attestandosi a 5,7 miliardi di euro. Anche in questo caso la migliore perfomance è appannaggio delle attività brasiliane (+16,4%) mentre quelle italiane hanno fatto segnare un più modesto 1,6% di crescita. L’indebitamento totale di gruppo, compreso quello derivante dai contratti di leasing, è pari a circa 25,7 miliardi di euro, in crescita di 300 milioni rispetto a 12 mesi fa e pari all’incirca a 5 volte l’ebitda.

Tra i tanti numeri presentati oggi ci sono anche quelli degli investimenti totali, che sono stati pari a quasi 4 miliardi di euro, sostanzialmente invariati rispetto a quelli dello scorso anno. Variano, al contrario, e non di poco, i lavoratori presenti nel gruppo. Quelli italiani sono scesi a 37.600 unità circa, in calo rispetto ai 40.700 del 2022. Invariati quelli brasiliani, per un totale di 47.100 unità all’incirca.

L’amministratore delegato di Tim Pietro Labriola ha detto agli analisti di bilancio riuniti dalla società per un commento ai preliminari di bilancio di attendersi la chiusura del processo di vendita della rete per giugno o luglio di quest’anno senza ripensamenti. "Il contratto con Kkr è vincolante; appena l'Antitrust darà il via libera procederemo al closing. Devono verificare che non ci sia concentrazione e Kkr è neutrale per sua natura" ha specificato Labriola in tal senso aggiungendo che le attività commerciali che resteranno non saranno assimilabili a una “bad company” (una discarica di attività in dissesto) come temono le sigle sindacali ma “saranno capaci di competere sul mercato in modo sano, dal punto di vista finanziario e strategico".

Giova ricordare che sulla cessione della rete pende un contenzioso civile in tribunale a Milano instaurato dal primo azionista di Tim - la francese Vivendi - che ha contestato la delibera del cda che ha formalizzato l’operazione.