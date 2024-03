Tim: lo scontro tra liste per il controllo del Consiglio d'amministrazione

Si alza lo scontro per il controllo del consiglio d’amministrazione di Tim, che dev’essere approvato durante la prossima assemblea dei soci convocata per il 23 aprile 2024. Dopo il fondo lussemburghese Merlyn Partner, fondato da Alessandro Barnaba e forte di uno 0,53% delle azioni, anche l'Associazione azionisti Telecom Italia (Asati) ha annunciato che presenterà una lista per il rinnovo del board. Una lista con obiettivi che sembrano ricalcare i quelli del Cda uscente e che potrebbe quindi venire incontro al piano studiato dall’ad Pietro Labriola per la gestione della società una volta ceduta la rete alla cordata guidata dal fondo americano Kkr.

Le liste per il Cda di Tim

Asati, guidata dallo storico presidente Franco Lombardi, condivide infatti le linee generali del piano Tim relative alla vendita di alcune infrastrutture di rete e di Sparkle necessarie a ridurre il debito e ha deciso di presentare una sua lista nella convinzione che possa essere molto importante avere nel cda il contributo di rappresentanti dei piccoli azionisti in questa fase di grande trasformazione.

Merlyn Partner, che non ha ancora svelato i nomi dei 10 candidati al cda, punta invece a proporre il suo piano industriale per Tim denominato TValue. Questo piano prevede che Tim venda sia la rete (Netco) sia Tim Brasil che Tim consumer. Quel che resta - ovvero la divisione Enterprise sostanzialmente - sarà una società quotata in Borsa che prenderà il nome di Telecom Italia, presentandosi come un'azienda tecnologica e infrastrutturale di alto livello.

Da ricordare che il consiglio di amministrazione di Tim ha definito la propria lista di candidati per il rinnovo del board. Pietro Labriola è confermato come amministratore delegato mentre Alberta Figari è indicata come presidente, al posto di Salvatore Rossi. Oltre a loro ci sono i confermati Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi, Maurizio Carli, cui si aggiungono Domitilla Benigni, Jeffrey Hedberg, Paola Tagliavini, Romina Guglielmetti, Leone Pattofatto, Antonella Lillo, Andrea Mascetti, Enrico Pazzali e Luca Rossi.