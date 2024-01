Le vendite totali di Tod's nel 2023 superano 1,1 miliardi di euro

Anno positivo per le vendite per Tod’s, il gruppo marchigiano guidato dall’imprenditore Diego Della Valle che nel suo consiglio d’amministrazione vede la presenza dell’influencer Chiara Ferragni. La società, quotata a Piazza Affari, ha fornito i dati preliminari del 2023 dai quali emerge che i ricavi totali sono cresciuti dell’12% circa raggiungendo 1,12 miliardi di euro. La performance avrebbe potuto essere ancora più rotonda, ma l’andamento sfavorevole di alcune valute estere nei confronti dell’euro ha frenato la crescita. Le performance dell’anno appena chiuso sono migliori di quelle degli ultimi anni nei quali il gruppo ha fatti più fatica a reggere il contesto competitivo nel settore delle calzature e dell’abbigliamento.

Tod's: fatturato a 562 milioni di euro

Tod’s, il marchio principale del gruppo, ha riportato un fatturato pari a 562 milioni di euro, in crescita del +10,4%, mentre il brand di lusso Roger Vivier ha avuto una crescita del 16,5% a 286 milioni di euro. In buona crescita anche gli altri marchi Hogan e Fay.

A livello geografico le vendite hanno mostrato velocità molto diverse tra loro. I ricavi italiani hanno visto una crescita moderata e pari al 5% (263 milioni di euro) mentre l’area cinese, che comprende anche Hong Kong, Macao e Taiwan, ha visto salire il fatturato del 24 per cento fino ad arrivare a 356 milioni. Il continente americano ha sviluppato vendite per 85 milioni di euro, in crescita di un modesto 3,5 per cento ma con un trend “in progressivo miglioramento negli ultimi mesi” ha specificato la società.

"Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo dati a inizio anno, pur all’interno di un contesto macroeconomico non facile a livello internazionale" ha commentato Della Valle. "Considerando la buona qualità dei dati, siamo molto positivi sui risultati reddituali che potremo ottenere oltre che sull’ottima capacità di crescita futura del nostro gruppo. La tendenza del mercato mondiale, sempre più attento alla grande qualità artigianale e all’Italian lifestyle, rende i nostri marchi sempre più desiderabili per i consumatori" ha aggiunto l’imprenditore.