Potremo comprare la nuova Fiat Topolino al centro commerciale (sul serio)

La macchina si potrà comprare al centro commerciale. Come un qualsiasi elettrodomestico per la casa. Una nuova collaborazione tra Stellantis e Unieuro punta, infatti, a promuovere "la mobilità sostenibile urbana", mirando a "rivoluzionare la percezione della mobilità, integrando prodotti tecnologici e digitali con i veicoli tradizionali", si legge in una nota. Così il piccolo quadriciclo bev Topolino è disponibile per tutti da Unieuro.

Secondo Gaetano Thorel, responsabile dei marchi Fiat e Abarth, "questa partnership è nata dalla consapevolezza che, come Fiat, anche Unieuro è un leader italiano. La Topolino non è una semplice automobile, ma un dispositivo di mobilità che risponde alle sfide future in termini di propulsione, design e funzionalità".

La minicar elettrica era salita agli onori delle cronache qualche tempo fa, quando ne erano state sequestrate decine in porto a Livorno: secondo le accuse, le vetture con le bandiere tricolori indicavano la manifattura italiana, pur essendo costruite in Marocco. Il problema era stato risolto togliendo il riferimento al Belpaese.

Dove si potrà comprare la Topolino

Sono venti i punti vendita Unieuro selezionati, dove verrà allestita un'area speciale dedicata alla Topolino, completa di accessori abbinati allo stile del veicolo. Tra questi, si trovano una borsa portaoggetti spaziosa, un ventilatore usb, un altoparlante Bluetooth, una borraccia termica e due coprisedili che possono diventare teli da mare. Questi accessori, insieme alla microcar, saranno disponibili anche online e presso i concessionari Fiat. Progettata dal Centro Stile Fiat di Torino, la Topolino è "una soluzione accessibile per chi desidera una mobilità sostenibile senza l'impegno economico di un'auto a zero emissioni".

Il processo di acquisto della Topolino è completamente digitale, con la possibilità di consegna a domicilio o presso la concessionaria più vicina. Un sistema di tracciabilità permette di seguire ogni fase dell'ordine, per essere sempre aggiornati in puro stile e-commerce. Unieuro sarà quindi una vetrina innovativa per il prodotto, ma non sostituirà il ruolo dei concessionari.

Quanto costerà

La Topolino è disponibile a partire da 9.890 euro, con la possibilità di beneficiare di incentivi statali e di soluzioni di leasing offerte da Stellantis Financial Services, con rate mensili a partire da 39 euro. Inoltre, chi effettuerà l'ordine della Topolino presso gli showroom Unieuro riceverà in omaggio un altoparlante Bluetooth. Rivolta a un pubblico vasto, la Topolino può essere guidata dai 14 anni in su. Con una lunghezza di 2,53 metri è adatta alla città, grazie anche alla sua maneggevolezza e alla velocità massima limitata a 45 km/h. La batteria da 5,4 kWh offre un’autonomia di 75 km e può essere ricaricata a casa in circa 4 ore tramite una presa domestica. Il design è semplice e disponibile in un’unica tonalità verde vita.