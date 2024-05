Unicredit riduce l'orario di lavoro: ma lo stipendio sarà lo stesso

Unicredit riduce l'orario di lavoro per i dipendenti. Ma la busta paga rimarrà la stessa. Si uscirà mezz'ora prima alla fine della settimana. "Come previsto dal rinnovo del contratto nazionale, infatti, a luglio nel gruppo bancario l'orario di lavoro scenderà per tutti a 37 ore settimanali, con filiali e uffici che anticiperanno così la chiusura di mezz`ora al venerdì pomeriggio. Un segnale importante, il primo gruppo a farlo, che dà così seguito a una importante rivendicazione sindacale, tra i punti principali entrati a pieno titolo nel nuovo contratto nazionale". Così la Fisac-Cgil commenta la decisione di Unicredit di applicare quanto previsto dal nuovo contratto nazionale Abi.

Gli orari per i clienti in filiale

Per i clienti in filiale, gli orari disponibili saranno 6 ore e 25 minuti dal lunedì al giovedì e 6 ore e 10 minuti il venerdì: gli orari saranno dalle 8.20 alle 12.45 e dalle 14.30 alle 16.30 i primi quattro giorni della settimana, dalle 8.20 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 l’ultimo. Nel caso di quadratura di pomeriggio, l’apertura al pubblico delle filiali è di 6 ore e 30 minuti dal lunedì al giovedì e di 6 ore e 15 minuti il venerdì, con questi orari: 8.20-13.20 e 14.30-16 i primi quattro giorni, 8.20-13.30 e 14.30-15.45 il venerdì. L’orario di lavoro dei dipendenti, invece, sarà di 7 ore e mezza tutti i giorni, tranne il venerdì che sarà di 7 (i primi 4 giorni 8.15-13.30 e 14.30-16.45 e l’ultimo giorno 8.15-13.30 e 14.30-16.15).

I sindacati: "Accordo apripista per altre banche"

"Al di là dell`aspetto numerico o temporale - sottolinea il coordinatore nazionale della Fisac Cgil Unicredit, Francesco D'Agostino - è importante la visione dietro questo approccio. Lavorare meno a parità di salario si traduce sia nel maggior valore della prestazione che in una diversa organizzazione del lavoro che mette al centro il benessere lavorativo. È questa la strada maestra che vorremmo percorrere. Per questo valutiamo positivamente l`avvio di questa nuova fase a partire dalla nostra azienda, valorizzando così il ruolo stesso all`interno del panorama bancario".

Il segretario nazionale della Fisac, Riccardo Sanna, aggiunge che "come sostenemmo alla firma del contratto questa riduzione segna un punto cruciale nella storia delle relazioni sindacali. Per la Cgil lavorare meno a parità di salario è un obiettivo strategico sul piano contrattuale: con la decisione di rendere operativa in Unicredit questa scelta tracciamo una visione che tiene insieme una migliore organizzazione del lavoro, dettata anche dalle nuove tecnologie, e il benessere dei lavoratori, anche in vista di una possibile espansione occupazionale".

"L'accordo in UniCredit sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione è importante perché tra i primi nel settore: farà, pertanto, da apripista anche per altre banche. Rimangono fondamentali, per quanto riguarda la Fabi, da una parte che la riduzione sia realmente e oggettivamente usufruibile da tutti i colleghi con particolare attenzione a quelli di rete, dall`altra che venga definito al più presto con Abi l'impatto della riduzione per tutti i colleghi che lavorano a part-time", rimarca il segretario nazionale della Fabi, Giuliano Xausa. "La riduzione di orario - chiosa Xausa - è stata sancita col rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del credito del 23 novembre 2023: era stata chiesta e ottenuta dalle organizzazioni sindacali. Il dettato contrattuale indica in sei minuti al giorno la riduzione a partire dal primo luglio 2024, il tutto a parità di retribuzione. L'intesa in UniCredit stabilisce l'accumulo dei sei minuti giornalieri con riduzione di 30 minuti settimanali da utilizzare il venerdì".