Perché Unicredit, Mps e Banco Bpm corrono in borsa: occhi puntati su fusioni e acquisizioni

Sono giorni di festa per le banche quotate alla borsa di Milano. Le attese per un nuovo giro di consolidamenti bancari stanno trainando i titoli, con importanti strappi al rialzo nelle ultime sedute soprattutto per quelli interessati dai tanti rumours che si susseguono. Nelle ultime tre settimane le azioni del Monte dei Paschi di Siena sono cresciute del 17% circa, quelle del colosso Unicredit del 15%, per la milanese Banco Bpm il rialzo è stato dell’11%, per la modenese Bper del 12% e quelle della Popolare di Sondrio e del Credito Emiliano sono salite 9 per cento. Il tutto dopo un 2023 di già di forti e costanti rialzi spinti dalla crescita dei tassi d’interesse applicati ai prestiti non controbilanciati da un’eguale remunerazione dei conti correnti, che hanno permesso vertiginosi aumenti dei ricavi e dei margini.

Unicredit e Banco Bpm

Tranquillizzati da bilanci 2023 opulenti, da tassi che non scenderanno subito e con tanta cassa da distribuire ai soci, gli investitori adesso guardano a possibili operazioni straordinarie che possano ridisegnare il settore bancario italiano e permettergli di essere più resiliente quando i tassi d’interesse si abbasseranno e fare bilanci ricchi come ora sarà meno facile. Con le casse piene un po’ tutti sembrano essere pronti a fare da attori del consolidamento. Anche il Monte dei Paschi, considerata la preda per eccellenza dato che lo stato deve uscire prima o poi dall’azionariato, non ha escluso ora di poter essere predatore di qualcosa. Difficile, ma il miglioramento dei bilanci dà loro un maggior potere negoziale in una eventuale trattativa.

Unicredit e Generali

Il grande predatore è Unicredit, accreditato ora di molto capitale in eccesso buono per un colpo importante. Che non dovrebbe essere in Europa dato che il suo numero uno Andrea Orcel ha escluso che ci siano le condizioni regolamentari per cimentarsi in un simile progetto. E allora tornano in auge i vecchi propositi di inglobare il Banco Bpm, da tempo al centro di voci. L’istituto ha come primo azionista il gruppo francese Credit Agricole col 9% circa delle quote e questo è certamente un ostacolo per Unicredit, che dovrà negoziare anche con i francesi un’eventuale operazione. Nei prossimi giorni si capirà certamente quali siano le reali intenzioni. E poi, non meno importante, sono tornati a rincorrersi i rumours di una fusione tra Unicredit e Generali per creare un colosso bancario assicurativo unico in Europa per dimensioni e attività. Un’ipotesi affascinante che dovrebbe però superare molti scogli, primo tra tutti il benestare di Mediobanca che è la prima azionista dell’assicuratore triestino.

La modenese Bper e la lombarda Popolare di Sondrio, che hanno entrambe come primo azionista il gruppo bolognese Unipol delle cooperative di Legacoop, sembrerebbero al momento defilate. Unipol non sarebbe interessata al momento a una loro integrazione, ma tutto potrebbe cambiare se il risiko partisse effettivamente. Per Bper c’è sul tavolo il cambio di guida, con l’addio dell’attuale numero uno Piero Montani e l’arrivo di Gianni Franco Papa, ex alto dirigente di Unicredit e con un profilo più da banchiere d’affari.

Anche il Credito Emiliano della famiglia Maramotti (Max Mara) che si è sempre tenuto lontano dalla giostra dei rumours su operazioni straordinarie, ha fatto sapere ora di essere alla finestra nel caso si dovessero presentare occasioni.