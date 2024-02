Unicredit, utili 'monstre' a 8,6 miliardi (+54%): per gli azionisti 3 mld di dividendi

Con un utile netto consolidato di 8,6 miliardi di euro Unicredit chiude un 2023 molto brillante per i conti. I profitti sono cresciuti del 54% rispetto al 2022, un altro esercizio sicuramente positivo nonostante gli strascichi del Covid. I ricavi del gruppo bancario che ha il suo quartier generale in piazza Gae Aulenti a Milano sono arrivati a 23,8 miliardi di euro, in aumento del 17 per cento. A guidare la crescita del fatturato è il margine d’interesse, ovvero il differenziale tra quanto incassato dai prestiti e quanto pagato sulla raccolta (depositi e altro), che è stato sostenuto dall’aumento dei tassi d’interesse della Banca centrale europea. Il margine d’interesse è stato pari a 14 miliardi di euro, in crescita del 13% mentre le commissioni sono scese del 2% a 7,5 miliardi. L’aumento così forte del margine d’interesse è stato la conseguenza anche di politiche commerciali che non hanno premiato i correntisti, i cui depositi non hanno seguito la crescita dei tassi e spesso non sono stati remunerati.

Per gli azionisti 3 miliardi di dividendi

A godere di tutta questa messe di denaro saranno in primis gli azionisti del colosso bancario: nel corso del 2024 a loro saranno destinati 3 miliardi di euro sotto forma di dividendo e un piano di riacquisto di azioni (buyback il termine tecnico) per 5,6 miliardi di euro. In totale 8,6 miliardi di euro, ovvero tutto l’utile generato nello scorso anno. Un discreto ristoro dopo i lunghi anni nel quale il titolo ha perso molto valore e la società è stata costretta anche a corposi e ripetuti aumenti di capitale per rinforzare il patrimonio. Va ricordato che negli anni scorsi l’istituto ha proceduto anche a una vendita dei gioielli del gruppo a partire da Finecobank e Pionieer, che hanno impoverito l’offerta. Nella mattinata della presentazione dei conti i titoli Unicredit sono saliti finanche del 10% in borsa, trainando tutto il comparto bancario.

Per il 2024 l’amministratore delegato del gruppo Andrea Orcel, artefice negli ultimi anni di un cambio di marcia del gruppo, spera di poter ripetere il risultato del 2023 anche se per la banca l’anno appena partito sarà di “normalizzazione” rispetto a quello che lo ha preceduto in un contesto nel quale i tassi d’interesse dovrebbero scendere per evitare all’economia europea di trasformare il rallentamento economico in qualcosa di peggiore.

Orcel ha parlato anche della possibilità di acquisire altre aziende ai microfoni di Class Cnbc: “In ognuno dei mercati (nei quali è presente la banca, ovvero 13, ndr) guardiamo a tutte le opportunità e vediamo quelle che sono coerenti con la nostra strategia. Ce ne sono varie in Italia. Detto questo non abbiamo trovato i valori o le condizioni generali per fare un'operazione nelle nostre metriche e quindi non ci siamo mossi. Nel futuro si vedrà". Il riferimento in Italia va in primis al Monte dei Paschi, per il quale Unicredit ha abbandonato il tavolo delle trattative col governo dopo un lungo abboccamento.