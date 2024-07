Unieuro, ricavi a 2,63 miliardi: verrà comprata dai francesi

Il gruppo transalpino Fnac - Darty si prepara ad acquisire la società romagnola Unieuro che ha come primo azionista Iliad.

L'Opa su Unieuro

Il gruppo francese Fnac - Darty, con l’ausilio del fondo Ruby Investments suo principale azionista, lancerà un’offerta pubblica d’acquisto (opa) sulla catena di negozi Unieuro, specializzata nella vendita di elettrodomestici, tv, computer e accessori e quotata in borsa dal 2017. La conglomerata francese, una delle maggiori d’Europa per dimensioni, pagherà 12 euro per ogni azione della “preda” italiana (+42% sull’ultimo valore di borsa pre annuncio) che ha sede a Forlì ed è la più importante catena italiana specializzata con 278 punti di vendita di proprietà cui si aggiungono 255 negozi in franchising. Fnac - Darty ha specificato che, anche qualora non dovesse acquisire tutte le azioni di Unieuro, procederà comunque al delisting del titolo da Piazza Affari attraverso una fusione con la società veicolo che materialmente lancerà l’opa.

Unieuro: ricavi netti per 2,63 miliardi

Nell’esercizio 2023/24 il gruppo romagnolo ha prodotto ricavi netti per 2,63 miliardi di euro (-6,3% sul precedente anno) con un utile netto “adjusted” (al netto delle componenti straordinarie) di 18 milioni di euro. La capogruppo, però, ha riportato una perdita netta di quasi 16 milioni. Un andamento negativo derivante dalla crisi che sta attraversando il mercato consumer italiano un po’ in tutti i segmenti di presenza della società.

Unieuro, frutto dell’integrazione nel tempo tra varie catene di elettrodomestici tra cui anche quella della famiglia Farinetti (Eataly), era già comunque in qualche modo “francese”, dato che il suo principale azionista con il 12% delle quote circa è il gruppo telefonico Iliad di Xavier Niel, molto ben conosciuto anche in Italia. Anche Fnac aveva già una quota nella società. La società italiana deve il suo sviluppo alla famiglia emiliana Silvestrini, ancora azionista di minoranza con il 5% circa delle quote.