Quasi 2 miliardi di utili netti per Poste Italiane: arriva anche il delivery di prodotti alimentari

Un balzo degli utili netti consolidati del 22% ha consentito a Poste Italiane di avvicinarsi ai 2 miliardi di euro di profitti nel 2023. L’asticella si è fermata per la precisione a quota 1,9 miliardi, un livello record per il gruppo quotato in borsa a Piazza Affari che negli anni è diventato un attore di riferimento in molti settori. I ricavi consolidati sono cresciuti del 5,4% raggiungendo i 12 miliardi di euro, grazie al contributo positivo di quasi tutte le divisioni nelle quali opera la società guidata dall’amministratore delegato Matteo Del Fante. Solo la divisione dei servizi assicurativi ha avuto una dinamica di fatturato negativa per il 5 per cento. Proposto un dividendo di 0,8 euro per azione, in crescita del 23% sul 2022 e pari in totale a un miliardo di euro di cui oltre la metà finirà in casse statali.

Poste italiani: ricavi e fatturato

I ricavi della divisione servizi finanziari hanno raggiunto i 5,2 miliardi di euro, in crescita di quasi il 6% grazie soprattutto alla dinamica del margine d’interesse che lo scorso anno è stata molto positiva e a una solida perfomance derivata dal risparmio postale. In calo i ricavi da credito al consumo, che ha risentito del forte aumento dei tassi d’interesse visto lo scorso anno.

Per la divisione dei servizi di corrispondenza, pacchi e distribuzione - la più famosa attività di Poste - il fatturato complessivo è cresciuto del 5,6% a 9 miliardi di euro, di cui 5,2 miliardi generato infragruppo e quasi 3,8 miliardi (+2,6% sul 2022) generato verso terzi e conteggiato ai fini del bilancio consolidato. Stabili i ricavi da corrispondenza a 2,1 miliardi di euro ma in presenza di volumi di lettere inviati in calo di 5 per cento. Nel 2023 i Postini hanno consegnato 90 milioni di pacchi, in crescita del 26,9% su base annua rispetto ai 71 milioni di pacchi consegnati l'anno precedente.

Come va PostePay

Fortemente positivo il trend della divisione pagamenti e telefonia con ricavi in crescita del 27% a 1,4 miliardi di euro. Sono soprattutto i pagamenti a spingere le entrate della divisione grazie al contributo di PostePay. I soli ricavi da servizi di telecomunicazioni sono aumentati del 3,8% su base annua a 331 milioni di euro “sostenuti dall'offerta in fibra e facendo leva su una base clienti fidelizzata di 4,7 milioni di utenti in un mercato sfidante” ha detto la società. Il gruppo è diventato anche rivenditore di servizi energetici raggiungendo circa 500mila clienti. PosteID, la soluzione nazionale di identità digitale di Poste Italiane, nel 2023 risulta attivata da 24 milioni di clienti (+0,8% su base annua rispetto al 2022).

“Poste Italiane ha registrato nell’intero 2023 un aumento dei ricavi superiore al 5% su base annua”, ha commentato l’ad Matteo Del Fante, “insieme a un risultato operativo (ebit) record, pari a 2,62 miliardi di euro, che raddoppia di fatto l’ebit del 2017. Il nostro modello di business diversificato, resiliente e sostenibile e la continua razionalizzazione dei costi sono una prova concreta della nostra strategia unica e vincente”.

Il prossimo 20 marzo Poste Italiane presenterà il nuovo piano industriale 2024-2028, che mira alla “trasformazione della logistica” e a un’”evoluzione del modello commerciale” ha puntualizzato la società. In particolare, è confermato il proseguimento del percorso di trasformazione del gruppo per “divenire un operatore logistico completo”, assicurando la sostenibilità finanziaria del segmento corrispondenza, pacchi e distribuzione che ha ancora margini reddituali leggermente negativi. Rientrano in tale strategia: l’integrazione di Plurima, acquisita nel 2022, con l’obiettivo di crescere nel settore della logistica sanitaria e ospedaliera, il rinnovo della partnership con Amazon per 5 anni, la partnership con Dhl per lo sviluppo del business internazionale, e la costituzione all’inizio del 2024, in partnership con un operatore specializzato del settore - di MLK Fresh -, joint venture operativa nel servizio di corriere espresso per la consegna a domicilio di prodotti alimentari.