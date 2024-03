Valsoia: 112 mln di ricavi, ma utili in calo (-9%)

Più fatturato e meno utili per Valsoia nel 2023, uno dei nomi storici italiani nell’alimentare “salutistico” e quotata da tempo a Piazza Affari. Se i ricavi sono cresciuti di oltre l’11% a quota 112 milioni di euro, gli utili netti sono invece diminuiti di oltre il 9% a 7,2 milioni. Un conto economico a due direzioni, su cui ha impattato molto l’inflazione che si è abbattuta sul settore alimentare già a partire dagli ultimi mesi del 2022 e poi per gran parte del 2023. Che ha portato, da un lato, a una crescita del fatturato a doppia cifra solo in parte guidato da crescita dei volumi venduti, e dall’altro a una crescita dei costi che hanno impattato sui margini reddituali e sugli utili.

Valsoia: gli extracosti

La società ha conteggiato 9 milioni di euro di “extracosti” nel 2023, dovuti per l’appunto a incrementi anomali sia nelle materie prime sia nella logistica e che sono stati solo parzialmente ribaltati sul consumatore finale. Al 31 dicembre la società aveva una cassa netta positiva per 27 milioni di euro dopo investimenti per 6,5 milioni di euro dovuti in gran parte all’ampliamento del sito produttivo di Serravalle Sesia (Vc). La società pagherà un dividendo di 0,38 euro per azione.

Santa Rosa, le piadine Loriana, i gelati Häagen-Dazs

In questa situazione di alta inflazione i consumatori italiani hanno rivisto un po’ i loro stili di consumo e questo si vede bene dai bilanci di Valsoia. Che ha visto crescere del 5% i ricavi della linea salutistica che porta il nome della società bolognese (con volumi stabili), a fronte di un incremento del 26% dei suoi marchi tradizionali tra i quali le confetture Santa Rosa, le piadine Loriana, i gelati Häagen-Dazs e Diete.tic con volumi in qualche caso fortemente positivi. Tendenze che lasciano intendere come i consumatori, in tempi di crescite dei prezzi al supermercato, abbiano dovuto rivedere il loro carrello della spesa privilegiando prodotti tradizionali a quelli salutistici e più costosi. Il 2024 è partito in linea con i trend del 2023, anche sul lato delle esportazioni che nell’ultimo esercizio hanno raggiunto i 10 milioni di euro all’incirca (+8% sul 2022).

“In un contesto di mercato alimentare italiano segnato dalla contrazione dei consumi a seguito della elevata inflazione” ha commentato il presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi, “riteniamo di particolare rilievo l’andamento positivo dei volumi delle nostre marche accompagnate in molti segmenti di mercati da una crescita della quota consumi sia a valore che a volume. Ottime, in particolare, le performance della Piadina Loriana e delle confetture Santa Rosa. Abbiamo proseguito con successo le vendite al consumatore via e-commerce attraverso Amazon e altre piattaforme internazionali migliorando decisamente i relativi ricavi di vendita”.