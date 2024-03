Vodafone-Fastweb, sì al matrimonio da 8 miliardi: cosa cambia e gli accordi

Swisscom ha stipulato accordi vincolanti con il gruppo Vodafone Plc per l'acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro, con l'obiettivo di integrarla con Fastweb, la sua controllata in Italia. Il tutto verrà perfezionato entro un anno e mezzo. Nei mesi scorsi l'offerta di Iliad non era andata a buon fine.

"Con questa transazione Swisscom rafforza in modo significativo la sua presenza in Italia, dove opera con successo dal 2007 attraverso Fastweb. Negli ultimi dieci anni Fastweb ha registrato una crescita di oltre il 50% in termini di clienti, fatturato ed Ebitda rettificato e si è affermata come uno dei principali operatori nel mercato italiano. Vodafone Italia è un operatore di rete mobile di qualità con un'ampia base di clienti. Combinando i punti di forza di Fastweb nella connettività fissa con la leadership di Vodafone Italia nei servizi mobili, la NewCo sarà in grado di generare rilevanti benefici per i consumatori, le imprese ed il Paese", si legge in una nota del colosso svizzero.

Vodafone Italia e Spagna: 12 miliardi di euro di proventi anticipati

Le transazioni Vodafone in Italia e Spagna forniranno 12 miliardi di euro di proventi anticipati in contanti e verranno restituiti 4 miliardi di euro azionisti tramite buyback. Lo ha detto Margherita Della Valle, ad Vodafone, aggiungendo che "oggi annuncio il terzo e ultimo passo nel rimodellamento delle nostre operazioni europee. In futuro, lo faranno le nostre imprese operare nei mercati in crescita delle telecomunicazioni, dove deteniamo posizioni forti, consentendoci di realizzare una crescita prevedibile e più forte Europa. Ciò sarà accompagnato dalla nostra accelerazione nel B2B, mentre continuiamo a conquistare quote in un mercato dei servizi digitali in espansione. La vendita di Vodafone Italia a Swisscom crea un valore significativo per Vodafone e garantisce all'azienda il mantenimento della leadership posizione in Italia, che è stata costruita grazie all'impegno dedicato dei nostri colleghi nel servire i nostri clienti anni", ha concluso.

Dopo il "closing" dell'acquisizione di Vodafone Italia per integrarla dentro Fastweb, previsto per il primo trimestre 2025, "la NewCo e Vodafone stipuleranno alcuni accordi di servizio transitori e a lungo termine, tra cui un contratto di licenza che consente l`uso del marchio Vodafone in Italia per un massimo di 5 anni dopo il closing", sottolinea Fastweb. "In questo periodo abbiamo generato un buon track record di investimenti e una crescita redditizia in Italia. La logica industriale di questa fusione è molto solida. Fastweb e Vodafone Italia rappresentano una combinazione ideale per generare un elevato valore aggiunto per tutti gli azionisti. Di conseguenza, i clienti privati e commerciali beneficeranno dell'offerta più completa", ha detto Christoph Aeschlimann, ceo di Swisscom.