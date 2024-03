Webuild, numeri stratosferici: ricavi a 10 mld, utile a 236 milioni (+12mila assunzioni)

Numeri stratosferici per Webuild (ex Salini Impregilo). Il gruppo edilizio milanese, quotato in Borsa, supera ampiamente gli obbiettivi per l'anno 2023. I ricavi si attestano a 10 miliardi, in crescita del 22% rispetto agli 8,16 miliardi dell'esercizio precedente (qui i numeri completi).

L'utile netto raddoppia a 236 milioni, rispetto i 118 milioni del 2022. Il margine operativo lordo (Ebitda) cresce del 43% a 819 milioni. Il Consiglio di amministrazione propone all'assemblea, convocata per il 24 aprile, un dividendo di 0,071 euro per azione ordinaria, in crescita del 25% rispetto al 2022, e di 0,824 euro per ciascuna azione di risparmio. Nell'anno sono state assunte 12mila persone.

"Webuild ha registrato per il terzo anno consecutivo record di order intake con ordini acquisiti per 22 miliardi. Il portafoglio ordini ha raggiunto i massimi storici di 64 miliardi, superando già il target atteso di fine Piano al 2025", si legge in una nota delle scorse ore. "Questi straordinari risultati non includono il ponte sullo Stretto di Messina, per il quale si attende l’approvazione del progetto definitivo, previsto nei prossimi mesi. I lavori potranno quindi iniziare subito dopo l’approvazione", ha rimarcato l'ad Pietro Salini illustrando i numeri.

Webuild: le opere del 2023

Nel 2023 il Gruppo ha completato il ponte sul Danubio a Braila, in Romania - secondo ponte sospeso più lungo dell'Europa Continentale -; le stazioni Tricolore e San Babila della linea Metropolitana 4 di Milano, che consente di raggiungere il centro città dall’aeroporto in 12 minuti; la Galleria del Sottoattraversamento Isarco, parte della Galleria di Base del Brennero, il collegamento ferroviario sotterraneo più lungo al mondo; il nuovo centro direzionale dell’Eni a San Donato Milanese.

"Il 2023 segna un anno di progressi significativi per le nostre ambizioni Esg (ambiente, società e governance), superando di gran lunga gli obiettivi che il gruppo si era prefissato con il Piano 2021-2023. In particolare, il tasso di intensità delle emissioni ha registrato una riduzione del 67% (rispetto al 2017), migliorando il target di riduzione del 50% al 2025 definito nel “Sustainability-Linked Financing Framework”. Inoltre, in termini di salute e sicurezza, il tasso di infortuni con perdita di giornate lavorative ha registrato nel 2023 un ulteriore miglioramento, dopo aver raggiunto l’obiettivo fissato nel precedente esercizio (-41% rispetto al target del -40% al 2022)", conclude il gruppo.

Le stime 2024 per Webuild

Per il 2024, si prevedono 11 miliardi di euro di ricavi e un margine operativo lordo di oltre 900 milioni, è stato anticipato.