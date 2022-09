Fisco, le 10 proposte AIDC alle principali forze politiche

Interessante l’evento organizzato ieri dall’AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – con alcune figure di spicco degli schieramenti politici italiani per parlare di temi tributari e fiscali in vista delle elezioni del 25 settembre 2022. Il confronto si è aperto con la presentazione da parte del presidente Andrea Ferrari della riformulazione delle proposte AIDC in materia fiscale e tributaria rispetto a quelle presentate nel 2018.

Fisco, le 10 proposte AIDC del 2022

Questo il decalogo AIDC illustrato ai presenti. Primaria importanza è stata attribuita al rafforzamento dei vincoli posti dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, al fine di riconoscerne espressamente la prevalenza quale interpretazione teleologica delle norme fiscali, al passaggio della competenza del contenzioso tributario dal MEF al Ministero di Giustizia, all’obbligo di revisione contabile ed apposizione del visto di conformità per tutti i soggetti beneficiari di contributi pubblici.

In tale contesto assume, altresì, rilievo l’istituzione permanente di un organo di controllo della spesa pubblica, con poteri e funzioni equiparabili a quelle dell’Agenzia delle Entrate, la codificazione unitaria delle norme tributarie mediante la elaborazione di tre testi unici, con il conseguente divieto di formulazione di leggi tributarie al di fuori degli stessi, la riformulazione della riduzione al 50% dell’imposizione sul reddito incrementale per imprese e professionisti e la riduzione del 50% della ritenuta di acconto dei redditi per professionisti con dipendenti.

In estrema sintesi, le proposte possono essere così enucleate:

Elevazione a rango costituzionale dello Statuto dei Diritti del Contribuente;

Sottrazione della competenza della giurisdizione tributaria al Ministero dell’Economia e Finanze;

Codificazione unitaria delle norme tributarie – elaborazione di tre testi unici: TUIR, TUIVA, TUIT e conseguente divieto di formulazione di leggi tributarie al di fuori di essi;

Istituzione permanente dell’Organo di controllo della spesa pubblica;

Obbligo di revisione contabile per tutti i soggetti beneficiari di contributi pubblici;

Moratoria dell’entrata in vigore delle misure connesse al Codice della crisi d’impresa;

Revisione delle modalità di dilazione dei debiti tributari;

Riduzione al 50% dell’imposizione sul reddito incrementale di imprese e professionisti;

Riduzione fino al 50% dell’imposizione sul reddito incrementale per imprese e professionisti in proporzione all’incremento del costo del lavoro;

Misure a favore dell’aggregazione di professionisti.

Il confronto

Il presidente Andrea Ferrari ha ricordato che le proposte presentate dall’AIDC sono in parte riproposizioni del 2018, ed interessano tre grandi aree:

Interventi sull’ordinamento ed il sistema tributario;

Misure a salvaguardia del sistema economico del Paese

Iniziative volte a favorire lo sviluppo dell’attività professionale e d’impresa.

Sulla proposta di elevazione a rango costituzionale dello Statuto dei Diritti del Contribuente si sono trovati concordi sia il senatore Luigi Marattin, intervenuto in rappresentanza di Italia Viva, sia l’onorevole Ylenja Lucaselli di Fratelli d’Italia, sia il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle. E’ un intervento da tempo richiesto da AIDC, in ragione della preminenza delle disposizioni contenute nello Statuto, volte a garantire la pari dignità tra Amministrazione finanziaria e Contribuente, mediante l’adozione di misure, in gran parte comportamentali ed attuative dei principi costituzionali, atte a garantire un equo rapporto tributario (irretroattività rafforzata di norme tributaria; certezza ed immutabilità del quadro impositivo nel momento in cui il reddito è percepito; divieto di normazione impropria, ecc.).

I tre ospiti hanno poi rimarcato l'importanza della semplificazione della materia, come primo passo per stabilire un rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente. Secondo l’onorevole Marattin il Fisco deve essere semplificato per stimolare la crescita economica. "Non si può riformare pezzo a pezzo, bisogna rifarlo da capo e con serietà", ha dichiarato. L’onorevole Lucaselli ha parlato di un sistema complesso e vecchio: "E' arrivato il momento di riorganizzare il Fisco in maniera complessiva. Bisogna avere il coraggio di rimettere mano a tutto il sistema". Il senatore Turco ha ribadito che il Fisco non serve solo per finanziare le politiche di bilancio. "È uno strumento che deve servire quale leva di sviluppo del nostro paese. Abbiamo una pressione fiscale troppo elevata” e alla luce dei recenti eventi dobbiamo necessariamente “rivedere la tassazione sulle operazioni finanziarie altamente speculative".