Fisco, tutte le scadenze di giugno 2022

Giugno è sempre un mese di fuoco, non tanto per le temperature che iniziano a salire, quanto per le numerose scadenze fiscali con cui dovranno fare i conti i contribuenti italiani. Dall'acconto dell'Imu al 730 precompilato, fino al cosiddetto tax day, il mese di giugno conta circa 141 scadenze mappate dall'Agenzia delle Entrate, a cui vanno aggiunti in tributi locali. Vediamo nel dettaglio quali sono i principali adempimenti calendarizzati il prossimo mese e che riguardano lavoratori, professionisti e imprese.

730 precompilato: 6 giugno

La prima data da segnare sul calendario è quella del 6 giugno e riguarda il 730 precompilato. Infatti, da lunedì prossimo sarà possibile inviare il modello con le correzioni da sostituire al 730 o al modello redditi già inviato, che può anche essere annullato e sostituito con uno nuovo. Ricordiamo però che l'annullamento del 730 va fatto entro e non oltre la deadline del 20 giugno e può essere fatto soltanto una volta.

Contributi a fondo perduto e crediti d’imposta: 10 giugno

Passiamo poi a venerdì 10 giugno, l'ultimo giorno disponibile per presentare al Fisco le istanze per il credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino riservato alle imprese del settore tessile, e di quelli calzaturiero e della pelletteria. Il 15 giugno scade invece il termine per inviare al Mise la richiesta del credito d’imposta per la costituzione o la trasformazione in “società benefit”. Il 20 sarà invece l'ultimo giorno per chiedere il contributo a fondo perduto riservato alle imprese di ristorazione collettiva, che può essere presentata soltanto in via telematica tramite il portale Fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle entrate.

Acconto Imu 2022: 16 giugno

Passiamo poi alla tassa sulle abitazioni. Giovedì 16 giugno è uno dei giorni chiave del mese: entro quella data va versato l'acconto Imu del 2022, il cui importo è pari al 50% di quanto versato l'anno precedente. Il pagamento della seconda ed ultima rata dovrà invece essere effettuato entro il 16 dicembre 2022. Ricordiamo sono tenuti a pagare l'Imu i proprietari di un immobile, il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. L'Imu non va pagata invece sulla prima abitazione, purché non sia di lusso. mentre esistono delle regole ben precise per quanto riguarda i coniugi con due abitazioni.

Come di consueto, il 16 giugno sarò anche il giorno entro cui i datori di lavoro sono tenuti a versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. Entro la medesima data i datori di lavori devono versare all’Inps anche i contributi previdenziali e assistenziali a loro carico.

Iva, gli adempimenti di giugno 2022

Il 16 giugno è un giorno importante anche in materia di Iva. Sempre entro quella data i contribuenti sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di maggio. Nella medesima data convergono anche le scadenze di alcuni pagamenti, come la quarta rata del saldo Iva 2021 o la 18esima rata relativa alla ripresa dei versamenti di marzo, aprile e maggio 2020, sospesi ai sensi del Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità.

Il tax day del 30 giugno

Arriviamo a giovedì 30 giugno, il temutissimo tax day. Entro quella data devono essere versati il saldo delle imposte dovute per il reddito prodotto nel 2021 e l’acconto 2022. Una scadenza che riguarda privati, professionisti e aziende. Infine, sempre il 30 giugno, ci sarà la scadenza per l’autodichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti dalle imprese durante la pandemia da Covid.19. Una dichiarazione molto importante e a cui prestare molta attenzione: in caso di comunicazioni infedeli si rischia un procedimento penale. Per maggiori dettagli sugli adempimenti e le scadenze fiscali, di giugno e dei mesi successivi, vi consigliamo di visitare lo scadenzario disponibile sul portale dell'Agenzia delle Entrate.