8xmille alla diocesi di Oristano: in che modo i fondi sostengono le opere di carità, l'intervista

A maggio di ogni anno la CEI - Conferenza Episcopale Italiana decide la ripartizione dei fondi che arrivano dall’8xmille alla Chiesa cattolica per tre finalità, secondo quanto prescrive la legge 222/85. Nel 2023, 243 milioni di euro sono stati destinati a opere di carità in Italia e nel Terzo Mondo. Contributo di cui, in piccola parte, ne ha beneficiato anche la Caritas diocesana di Oristano diretta da don Maurizio Spanu. Proprio al Direttore, il settimanale diocesano L'Arborense ha rivolto alcune domande per sapere in che modo questi fondi sostengono le opere di carità nella nostra Arcidiocesi.

Per quanto riguarda le opere di carità oggi sono tante le sfide così come molto ampi sono gli orizzonti di speranza. Verso quali mete state camminando?

"La Chiesa è chiamata a vivere la carità come fatto identitario. Le sfide sono più grandi di noi, ma esistono tante iniziative di solidarietà dentro e fuori il contesto ecclesiale. La Caritas diocesana porta avanti i servizi di distribuzione viveri, sostegni economici all’occorrenza e la parafarmacia. L’opera segno Emporio della solidarietà, che a oggi accoglie quasi cento famiglie con figli minori, contiamo in futuro di aprirla alle altre fasce. Il servizio più importante resta il Centro di ascolto diocesano, che stiamo potenziando. Quest’anno, attraverso la progettazione 8xmille di Caritas italiana ci stiamo concentrando anche sull’ambito giustizia, con il progetto Riparare le reti, che nasce dall’esperienza degli ultimi due anni nella Cappellania del carcere. Ha come obiettivo quello della prossimità ai detenuti del carcere di Oristano e alle loro famiglie, attraverso la carità dell’ascolto, la distribuzione interna di vestiario e beni di prima necessità, laboratori artistici e altre attività. Abbiamo anche previsto un primo percorso di sensibilizzazione del territorio sul tema della giustizia riparativa".

Anche gli ultimi dati mostrano nuove povertà che richiedono rinnovate strategie d’intervento: da questo punto di vista, cosa state facendo come Caritas diocesana?

"È fondamentale in questo senso l’Osservatorio delle povertà, che si realizza anzitutto attraverso la rilevazione dei bisogni che ci raccontano le persone che si rivolgono a noi, perché prima di ogni intervento ci dev’essere un ascolto delle persone e del territorio. Uno dei temi che ci preoccupa, oltre al lavoro povero, cioè i tanti stipendi inadeguati al caro vita, è quello della povertà abitativa. Queste problematiche si accentuano in relazione ai fenomeni migratori. Non possiamo nasconderci che soprattutto rispetto a certe povertà c’è un forte pregiudizio sociale su cui lavorare. Oltre ciò Oristano è allo stato attuale sprovvista di un dormitorio per le persone senza fissa dimora. Come Caritas ci stiamo interrogando su come poter contribuire con la società e le Istituzioni ad affrontare queste sfide".

La campagna 8xmille ci invita e sollecita a passare da una carità di pochi a quella di molti, perché tutti riscoprano il loro essere testimoni di una carità giusta. Pensa sia una sfida possibile?

"In fondo questo coincide con la crescita spirituale della comunità. L’8xmille e gli altri contributi pubblici, regionale in primis, ci aiutano tantissimo, ma è fondamentale capire che la carità della Chiesa ha la Caritas come segno ma non si può esaurire in essa: è responsabilità di ogni cristiano e ha mille sfaccettature. Ciò non riduce l’importanza della firma a favore della Chiesa cattolica, come modo valido per riconoscere il valore dell’azione della Chiesa anche sul territorio e sostenerla".

La Caritas si è sempre avvalsa di una rete preziosa fatta di tanti volontari. Che tipo di rete vi sostiene oggi? È efficace o necessita di essere rafforzata?

"Occorre anzitutto entrare nell’idea che siamo chiamati a fare carità non per ma con i poveri, che sono nostri alleati e non solo oggetto delle nostre cure. Oltre al prezioso lavoro delle operatrici, la Caritas diocesana gode della preziosa collaborazione di un buon numero di volontarie e volontari, tra cui alcuni presbiteri, diaconi e religiose, che dedicano tempo e capacità, ma vanno assolutamente ricordati i tanti volontari delle Caritas parrocchiali, le opere delle famiglie religiose e delle associazioni di volontariato di ispirazione ecclesiale, tra cui spicca per tradizione storica e diffusione il Volontariato Vincenziano. Attualmente portiamo avanti una collaborazione importante con il Banco farmaceutico e abbiamo in cantiere di aprire nella nostra sede, insieme a Domus Oristano ODV, lo sportello medico-infermieristico, finanziato nei suoi arredi dall’ente bilaterale FIMIOA Oristano. Ciò è testimonianza di una rete ampia che ci sostiene. Ed è solo uno dei tanti esempi. La Caritas è chiamata ad essere sempre in dialogo con ogni realtà e questa rete va rafforzata, all’interno e all’esterno del tessuto ecclesiale, consapevoli che il primo modo per promuovere la giustizia sociale, ciò che viene chiamato advocacy, è proprio il fare rete".

Quale sogno ha per la Caritas che dirige che potrebbe essere sostenuto dalla generosità delle persone?

"Un mio sogno è trovare vie per rafforzare la partecipazione attiva della società e indirizzare in modo più efficace la generosità delle persone, verso la sostenibilità e la cura dell’ambiente. Mi piacerebbe per esempio trovare il modo di permettere ai tanti produttori locali di olio, anche a livello familiare, di poter donare, se volessero, anche una piccola parte del loro prodotto a chi è in difficoltà, nel rispetto di ogni norma di produzione e distribuzione. Stiamo studiando la modalità con alcune realtà del territorio e speriamo di riuscirci".

Fonte: Settimanale diocesano L'Arborense, numero 20 del 2 giugno 2024