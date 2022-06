I soldi per il Superbonus sono terminati

A giugno sono terminati i fondi stanziati dal governo per il Superbonus per tutto il 2022. Secondo l'ultimo report dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), al 31 maggio sono stati impegnati oltre 33,7 miliardi di euro in detrazioni a carico dello stato. La cifra supera la dotazione dedicata al Superbonus 110% per l'intero 2022. La misura di efficientamento energetico era stata prorogata fino alla fine di quest’anno, e fino a giugno 2023 per le case popolari, salvo altre proroghe, o, a questo punto, rifinanziamenti.

Fondi per il Superbonus: finiti?

Today ha contattato l'Ufficio parlamentare di bilancio per avere conferme della cifra stanziata per finanziare il Superbonus, dopo aver visionato il report dell'ultima audizione del Presidente dell'ente con le Commissioni riunite Bilancio, Tesoro e programmazione e Finanze della Camera dei deputati. Nel report si legge che "La misura di estensione dell’incentivo implica un effetto di aggravio dei conti pubblici stimato nella Relazione tecnica del decreto pari a circa 450 milioni nel periodo 2022-2033 che, in aggiunta alle risorse già destinate al finanziamento del Superbonus dalla sua introduzione, comportano un impatto complessivo di 33,8 miliardi". L'ultimo report di Enea sui dati di utilizzo del Superbonus dicono che al 31 maggio 2022 le detrazioni previste a fine lavori sono di oltre 33,7 miliardi di euro (33.712.733.098,52 €).

Il report completo di Enea sull'uso del Superbonus al 31 maggio (PDF)

Contattato da Today, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha confermato che la cifra di 33,8 miliardi di euro era lo stanziamento previsto per il 2022-2023. A fronte dei 33,7 miliardi già impegnati, dunque, i fondi disponibili per il Superbonus sono quasi terminati. I dati del monitoraggio dell’Enea mostrano un ritmo in crescita: le nuove asseverazioni sono passate da valori intorno ai 2 miliardi mensili del periodo settembre 2021-gennaio 2022 (con un picco di oltre 4 miliardi registrato a dicembre scorso) a valori intorno ai 3 miliardi mensili da febbraio 2022. "Dati tali andamenti sarà opportuno tenere sotto controllo l’evoluzione del fenomeno nei prossimi mesi" si legge nel report dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Cosa succede adesso per il Superbonus?

Appurato che i fondi disponibili sono 33,8 miliardi e a giugno se ne sono impegnati o spesi già 33,7 ci si chiede cosa ne sarà del Superbonus, anche alla luce della proroga fino alla fine del 2022, e fino a giugno 2023 per le case popolari. Tuttavia, non ci dovrebbero essere problemi per chi ha dei lavori in corso con il Superbonus o per chi li sta iniziando. Il governo, dopo aver approvato la proroga, dovrà rifinanziarla, magari già a partire dal prossimo Decreto aiuti, per cui sono stati presentati più di 2.300 emendamenti da parte dei partiti politici. Il raggiungimento della spesa prevista, però, potrebbe dire un'altra cosa, ossia che difficilmente la misura verrà ancora prorogata. Riprendendo il report dell’Ufficio parlamentare di bilancio, infatti, la proroga degli altri ecobonus fino alla fine del 2024 ha comportato un ulteriore esborso di 6 miliardi di euro, misure che il governo non ha mai nascosto di non apprezzare.