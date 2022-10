Nucleare, Fratin: "Sì a test su centrali di nuova generazione"

Il neonato governo Meloni intende andare avanti nel diversificare le fonti energetiche dell?Italia, assicura il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, menzionando anche un possibile utilizzo futuro del nucleare di nuova generazione. "La posizione del governo italiano è certamente quella di andare avanti nel diversificare, tra i vari Paesi, le fonti di approvvigionamento, dunque anche nel sostituire quelle che erano le forniture dalla Russia. Poi, guardando avanti, naturalmente non siamo a tempi immediati, guardiamo in modo favorevole alla sperimentazione del nucleare di nuova generazione, che secondo noi deve essere attuata", dichiara il ministro durante un collegamento telefonico con il Forum Automotive. L?obiettivo principale è quello di ?liberarsi dalla dipendenza energetica", ?è nell?interesse di tutti?, osserva Fratin.

Intanto stamattina c?è stato il passaggio di consegne a livello ministeriale, con Cingolani che ha accettato di svolgere il ruolo di consulente per portare avanti i progetti energetici anche a livello europeo. In vista del Consiglio Ue dei ministri dell?Energia in programma domani, Fratin ha detto: ?È importante, a livello europeo, che il governo uscente e quello entrante si presentino insieme", specificando che il governo Meloni "proseguirà sulla strada tracciata dall'esecutivo Draghi anche a livello europeo".