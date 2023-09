Fringe benefit: cosa sono e come potrebbero cambiare con la manovra

Novità in vista sui fringe benefit con l’arrivo della manovra 2024. Il governo, dopo aver alzato a 3mila euro la soglia dei bonus in natura per i lavoratori con figli a carico, potrebbe introdurre cambiamenti importanti su una norma rivista più volte nel tempo. Prima di illustrare le possibili novità, però, vediamo insieme cosa sono i fringe benefit e come funzionano.

Fringe benefit: cosa sono e come funzionano

Governo al lavoro sulla manovra 2024, con poche risorse e molte promesse elettorali da mantenere. Tra le tante novità in lista per i lavoratori c’è anche quella sui fringe benefit. La maggioranza, infatti, vorrebbe detassare gli straordinari e le tredicesime, prorogare la tassazione agevolata sui premi di produttività e alzare i limiti per i fringe benefit, ossia su quei beni o servizi che un'azienda offre ai propri dipendenti. È una 'retribuzione in natura' che viene aggiunta alla tradizionale busta paga, una misura di welfare aziendale che nel quotidiano può rappresentare un aiuto fondamentale per il lavoratore, specialmente in un periodo di forte inflazione come quello che stiamo vivendo. Per fare alcuni esempi, i buoni pasto o acquisto, il cellulare aziendale, l'auto aziendale, l'assistenza sanitaria, la stipula di polizze assicurative, prestiti personali e la possibilità di beneficiare di un alloggio aziendale.

I fringe benefit non spettano di diritto al lavoratore, è l'azienda a decidere se concederli e in che misura ai propri dipendenti. Aiutano a formare il reddito da lavoro dipendente e vengono tassati, ma solo nel caso in cui l'importo finale superi determinate soglie. Per il momento sui fringe benefit il limite massimo è stato fissato a tremila euro per i dipendenti con figli, ma cosa potrebbe cambiare con la legge di bilancio?

Fringe benefit: come potrebbero cambiare con la manovra

Ricapitolando: per i lavoratori con figli dipendenti il limite dei fringe benefit è di 3mila euro mentre per tutti gli altri dipendenti è prevista una soglia di esenzione fino a 258,23 euro (non rientrano i rimborsi e le somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas). Il governo Meloni vorrebbe rimettere mano ai fringe benefit, portando a 1.000 euro la soglia massima per tutti i dipendenti. Potrebbe poi innalzare il limite di circa 660 euro a figlio per massimo 3 figli, così da arrivare a quasi 3mila euro per i dipendenti con 3 figli a carico. Vale la pena sottolineare che si tratta solo di ipotesi anche perché resta da sciogliere il nodo coperture. Come detto più volte dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e dalla premier Giorgia Meloni, la coperta è corta e per una rivisitazione dei fringe benefit sommata alla detassazione dei premi di produttività servirebbero fino a 2 miliardi di euro.

