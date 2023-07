In ospedali e scuole al lavoro ma per finta: ora pugno duro contro i furbetti del cartellino

Pubblica amministrazione più severa nei confronti dei furbetti del cartellino. Mentre i procedimenti disciplinari per falsa attestazione delle presenze si sono quasi dimezzati nell’arco di un anno, gli addii forzati dei dipendenti pubblici colpevoli di falsa timbratura hanno registrato un aumento del 13%, segno che la trasformazione della macchina statale è in atto (anche se lenta).

Dopo anni di lassismo la pubblica amministrazione sta cercando di rimettersi in sesto, per dimostrare a sé stessa ma soprattutto all’Europa di essere in grado di realizzare i progetti del Pnrr. E così è partita la caccia al personale esperto, con concorsi creati ad hoc che però non stanno dando i risultati sperati, a causa dei contratti a tempo determinato e degli stipendi troppo bassi (ne abbiamo parlato qui).

C’è però una buona notizia: nel 2022 ci sono stati 491 licenziamenti nella pubblica amministrazione (379 nel 2021), cifra praticamente raddoppiata nell’ultimo decennio, segno che si sta usando il pugno di ferro contro chi non rispetta il lavoro statale. L’ultimo caso eclatante, quello della professoressa di Chioggia, mandata via dal ministero dell'Istruzione perché assente 20 anni su 24 di servizio, anche se poi nella scuola si fa ancora fatica a dare il 'benservito' ai dipendenti (5 nel 2022). Andiamo per ordine.

Furbetti del cartellino, in aumento i licenziamenti: +13%

Parlare di furbetti del cartellino è come fare un tuffo nel passato, agli anni '80, a quando i dipendenti pubblici disertavano il lavoro per svolgere altri impieghi in nero o per seguire i propri hobby, risultando però magicamente presenti in ufficio. Da allora qualcosa sembra essere cambiato: i casi di falsa attestazione di presenze nel 2022 sono diminuiti di circa il 45% rispetto al 2021, ma questo non vuol dire che il fenomeno si sia esaurito, anzi esiste ancora come dimostrano gli ultimi fatti che vedono coinvolti una cinquantina di dipendenti dell’azienda ospedaliera di Terni.

Secondo la Corte dei Conti, l’anno scorso sono stati avviati 168 procedimenti disciplinari per "falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza" rispetto ai 293 del 2021, perché in giro ci sono sicuramente meno furbetti del cartellino. Nel 30 per cento dei casi, 51 per essere precisi, questi lavoratori sono stati licenziati mentre 53 sono stati sospesi dal servizio e 47 sospesi per procedimento penale (17 i procedimenti non ancora conclusi). Il numero degli statali allontananti aumenta così del 13% in un solo anno. Il riscatto dei dipendenti pubblici, di coloro che venivano considerati 'fannulloni e assenteisti', sembra dunque essere iniziato, grazie soprattutto a politiche più severe nei confronti di chi non rispetta le regole sul lavoro.

Maglia nera per Asl, ospedali e scuole

Secondo il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, presentato il 28 giugno 2023 dalla Corte dei Conti, nel 2022 sono stati avviati circa 10.707 procedimenti disciplinari nella pubblica amministrazione (su 3,2 milioni di dipendenti), un dato in flessione del 2,7 per cento rispetto al 2021. Di questi, 8.175 sono stati conclusi, 1.663 con sanzione grave. I lavoratori prosciolti sono stati 2.459 mentre 1.800 sono in attesa di giudizio. Maglia nera per Asl e aziende ospedaliere, scuole, comuni, ministeri, agenzie ed enti pubblici.Gli statali licenziati passano così dai 379 del 2021 ai 491 del 2022.

Invariata la percentuale dei procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento, al 26,3 per cento nel 2022 dal 26 per cento nel 2021. In lieve calo invece i provvedimenti di sospensione in conseguenza di reati (7 per cento nel 2022, rispetto all’8 per cento nel 2021). La maggior parte di questi si riconducono all’inosservanza di disposizioni di servizio, negligenza e comportamenti scorretti, seguiti dalle assenze ingiustificate dal servizio o non comunicate nei termini prescritti, dal doppio lavoro e da false attestazioni della presenza in servizio.

Il problema del doppio lavoro non autorizzato

Un’altra criticità della pubblica amministrazione emersa dal rapporto è proprio quella del doppio lavoro, ossia di quei dipendenti pubblici che per arrotondare lo stipendio svolgono un’altra attività, senza però avere le necessarie autorizzazioni. Secondo la Corte dei Conti stiamo parlando di retribuzioni extra per 7,6 milioni di euro. Nel 2022 gli accertamenti svolti dalle fiamme gialle sulla regolarità del doppio lavoro di alcuni dipendenti pubblici sono stati 293, più della metà hanno evidenziato lo svolgimento di attività non autorizzate.

Insomma, tra la piaga dei furbetti del cartellino, non ancora debellata, e il doppio lavoro non autorizzato, alcuni dipendenti statali continuano ad approfittarsi indebitamente della "cosa pubblica", appannando quell’immagine di efficienza e modernità che la pubblica amministrazione sta affannosamente cercando di darsi e di conquistarsi.

