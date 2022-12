Eni pesca ancora nel Mediterraneo: scoperto nuovo giacimento di gas

Eni continua a pescare gas nel Mar Mediterraneo. La società amministrata da Claudio Descalzi ha infatti annunciato una nuova scoperta di gas offshore a Cipro, tramite il pozzo Zeus-1, perforato nel Blocco 6, a 162 chilometri al largo della costa e a 2.300 metri di profondità d’acqua. Il blocco è operato da Eni Cyprus, che detiene una quota del 50 per cento, con TotalEnergies come partner. Per l'Eni si tratta di "un nuovo traguardo per la diversificazione energetica", a "supporto della fornitura di ulteriore energia all'Europa". È il secondo giacimento scoperto dall'azienda nel 2022 al largo di Cipro e il terzo consecutivo effettuato nel cosiddetto "Blocco 6".

Quanto gas ha trovato Eni

Ad agosto e dicembre 2022, Eni ha individuato due nuovi giacimenti di gas al largo del Paese. Per quanto riguarda il primo, si tratta di un giacimento di gas naturale sotto i fondali al largo di Cipro, grazie al pozzo esplorativo Cronos-1 del blocco 6, operato al 50 per cento da Eni Cyprus. TotalEnergies è partner con il restante 50 per cento. "La scoperta crea le condizioni per portare a sviluppo nuovi volumi di gas nella regione Mediterranea e rappresenta una delle azioni conseguite da Eni a supporto della fornitura di ulteriore energia all'Europa", si legge in una nota di Eni.

Le stime preliminari parlano di circa 2,5 Tcf (trilioni di piedi cubi) di gas presente in posto, pari a circa 70 miliardi di metri cubi, con "un significativo potenziale aggiuntivo da valutare attraverso l’attivazione di un ulteriore pozzo esplorativo", comunia Eni in una nota.

Il secondo e ultimo in ordine di tempo, invece, è frutto di una scoperta effettuata tramite il pozzo Zeus-1, perforato nel Blocco 6, a 162 chilometri al largo della costa e a 2300 metri di profondità d’acqua. Anche in questo caso, il blocco è operato da Eni Cyprus, che detiene una quota del 50 per cento, con TotalEnergies come partner. Le stime preliminari indicano volumi di gas in posto tra circa 56 e 85 miliardi di metri cubi. Eni è presente a Cipro dal 2013. La società opera i blocchi 2,3,6,8 e 9 e detiene partecipazioni nei blocchi 7 e 11, operati da TotalEnergies.