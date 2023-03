Putin ha perso la guerra del gas

L'Italia non dipende più dalla Russia per le importazioni di gas. L'arma che Putin ha usato per ricattare l'Europa sui mercati è ormai spuntata e i guadagni di Gazprom per finanziare la guerra in Ucraina sono crollati. L'inverno è passato e la crisi del gas che si temeva non c'è stata: ora però bisogna già pensare al prossimo, anche se sarà più semplice farlo grazie a stoccaggi pieni e a un portafoglio di Paesi fornitori rinnovato. Non possiamo limitarci a sperare in un altro inverno clemente, ed ecco perché l'Italia e gli altri stati dell'Unione europea continueranno sulla strada della riduzione dei consumi.