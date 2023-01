Il prezzo del gas mai così basso dal 2021: quando si aggiornano le bollette

Il prezzo del gas continua a diminuire, facendo ben sperare per le prossime bollette. Tranne che per alcune giornate, l'indice Ttf alla borsa di Amsterdam è infatti in calo ormai da più di un mese e sempre più lontano dai livelli record visti in alcuni periodi del 2022. Visto l'andamento, è lecito attendersi a breve una diminuzione dei costi in bolletta, una preoccupazione comune a tanti italiani dopo un anno di rincari straordinari dei prezzi dell'energia: secondo un'analisi di Barometro Politico il 71 per cento degli italiani segnala l'aumento delle bollette di gas ed energia come la seconda principale preoccupazione, dopo l'inflazione ma molto prima del caro benzina.

Come va il prezzo del gas

L'indice Ttf della borsa di Amsterdam è il principale riferimento per la formazione del prezzo del gas in Europa. Dopo l'inizio della guerra in Ucraina i prezzi del gas hanno subito aumenti senza precedenti, a causa della dipendenza dal gas russo e della mancanza di alternative sul mercato. Dopo il picco di 342,8 euro al megawattora toccato ad agosto 2022, da metà dicembre il prezzo ha iniziato una discesa che continua ancora oggi.

In apertura di seduta, le quotazioni sono infatti scese del 3,5 per cento su base giornaliera e del 30 per cento rispetto a inizio anno, attestandosi a 52,9 euro al megawattora. Pe trovare un prezzo più basso bisogna andare indietro nel tempo di sedici mesi, al 6 dicembre 2021 quando la giornata si chiuse a poco più di 50 euro al megawattora.

Perché il prezzo del gas diminuisce

L'inizio della discesa dei prezzi coincide con l'intesa trovata dagli Stati membri dell'Unione Europea su un tetto al prezzo del gas a metà dicembre. Già dal giorno successivo il prezzo del gas all'indice Ttf era nettamente diminuito. Tuttavia, la correlazione è solo temporale: il tetto al prezzo del gas - che in realtà non lo è -, potrebbe applicarsi solo dal 15 febbraio in poi, per di più a condizioni che difficilmente si sono verificate e da cui, soprattutto in questo momento, siamo molto lontani.

Altri fattori stanno contribuendo a diminuire il prezzo del gas. Gli stati europei hanno riempito gli stoccaggi e un inverno straordinariamente mite con temperature al di sopra della media ha abbattuto la domanda, permettendo di risparmiare svariati miliardi di metri cubi di gas. Di conseguenza, i timori dei mercati su possibili rischi di razionamento sono sempre più remoti: in Europa c'è abbondanza di gas e di conseguenza il prezzo diminuisce.

Quando si aggiorna il prezzo delle bollette del gas

Il ribasso dei prezzi delle ultime settimane è quindi dato dall'abbondanza di gas sul mercato: le temperature straordinariamente miti hanno mantenuto bassi i consumi, un fatto insolito durante l'inverno. Il gas risparmiato ora aiuterà a riempire più in fretta gli stoccaggi ad aprile, quando si inizierà a fare scorte gas in vista dell'inverno 2023-2024. Finalmente, anche le bollette risentiranno della diminuzione dei prezzi sui mercati.

Visto il meccanismo di formazione dei prezzi usato da Arera, la data da tenere d'occhio per scoprire l'importo della bolletta di gennaio 2023 è il secondo giorno lavorativo del mese successivo, ossia giovedì 2 febbraio 2023. Se la situazione rimarrà simile all'attuale e i prezzi non subiranno influenze esterne mantenendosi sotto gli 80 euro al megawattora, è lecito attendersi una diminuzione delle bollette del gas, già a partire dalla prossima relativa a gennaio 2023.