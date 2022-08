Stop alle forniture di gas russo, Italia e Ue lavorano ai piani di emergenza

Cosa succede se la Russia taglia le forniture di gas? La risposta spaventa i Paesi che di quel gas hanno bisogno, Italia inclusa. Eppure è uno scenario con cui fanno i conti da mesi, da quando il Cremlino ha iniziato le operazioni militari in Ucraina e l'Ue si è schierata al fianco di Kiev. Adesso il timore diventa realtà. Il 31 agosto Gazprom chiuderà il gasdotto Nord Stream. Si tratta, ben inteso, di una "manutenzione" annunciata per pochi giorni, ma smetterà di inviare metano all’Europa. Intanto però il ministero della Transizione ecologica per l'Italia e l'Ue su scala sovranazionale stanno predisponendo una serie di interventi da attuare subito. L’Unione Europea con il piano "Save gas for a safe winter" entrato in vigore il primo agosto prevede già un taglio volontario del 7% fino a fine marzo 2023.

Lo stop di Gazprom al gasdotto Nord Stream durerà fino al 2 settembre, secondo quanto annunciato. Il Governo però si prepara allo scenario peggiore con un piano in due fasi. La prima è quella stabilita a luglio che prevede la temperatura massima negli edifici a 19 gradi e un’ora meno di accensione del riscaldamento. Si lavora però anche a una fase due, più severa, da attuare comunque prima dell’inverno. E qui c'è un cambio di piani: sarà lo stesso premier Mario Draghi a varare le misure, mentre solo il mese scorso si era detto che sarebbe stata materia del prossimo esecutivo. Da allora la situazione è cambiata: Mosca ha cominciato a dare meno flussi di metano rispetto alle richieste. Non c'è tempo insomma di aspettare le elezioni del 25 settembre e la formazione, che richiederà giorni, del nuovo governo.

Si muove anche l'Ue. Il piano "Save gas for a safe winter" entrato in vigore il primo agosto prevede un taglio volontario del 7% fino a fine marzo 2023. L'Unione europea ha anche un meccanismo di solidarietà. La Germania - preoccupata più dell'Italia per lo stop del gas russo da cui dipende fortemente - lo ricorda e guarda proprio all'Italia che può contare su cinque gasdotti e ha forniture molto differenziate. Da noi i Paesi del Nord e dell’Est come Germania e Austria si attendono la rinuncia ai flussi a loro vantaggio.

Al tavolo Ue l'Italia chiede un prezzo al tetto del gas, come ribadito dal premier Draghi nel suo intervento alla platea del Meeting di Rimini. Oggi, giovedì 25 agosto, è in programma un vertice a Bruxelles in cui si parlerà soprattutto del caro energia. Il ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani ha fatto sapere che alla riunione parteciperà anche una task force italiana. Tra i temi proprio la fattibilità tecnica del tetto al prezzo del gas. Si applicherebbe a tutto il gas in Europa, quindi a quello prodotto da Olanda (finora contraria al "price cap"), Norvegia e anche alla Russia, se non dovesse interrompere le forniture. Un prezzo che, secondo gli addetti al settore, dovrebbe comunque essere più alto dell'anno scorso, ma non a questi livelli, per garantire la sostenibilità del sistema sia dalla parte di chi vende sia da quella di chi compra.

Mosca stessa potrebbe accettare, anche perché se non vendesse il gas ai paesi Ue sarebbe costretta a bruciarlo, dal momento che il metano che fuoriesce deve essere convogliato nei gasdotti che oggi arrivano in Europa.