La fabbrica che chiude all'improvviso e lascia a casa 152 lavoratori: "Siamo alla barbarie"

Procedura di licenziamento collettivo. Alla fine del turno la fabbrica Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto ha comunicato lo stop con una mail: i lavoratori messi in ferie per poi andare in permesso retribuito fino alla chiusura definitiva. Fiom Cgil Brianza: "Siamo alla barbarie, difenderemo i posti di lavoro"

La fabbrica Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ha annunciato la chiusura dello stabilimento aprendo una procedura di licenziamento collettivo per 152 persone. Alla fine del turno, ieri pomeriggio, l'azienda ha comunicato lo stop con una mail: i lavoratori sarebbero stati messi in ferie per poi andare in permesso retribuito fino alla chiusura definitiva dello stabilimento. I dipendenti a quel che si apprende non hanno saputo nulla fino alle 16 quando, con una nota asettica, è arrivata la doccia fredda. la Gianetti Ruote è stata fondata a Saronno nel 1880, poi la produzione si era trasferita nel nuovo stabilimento in territorio della confinante Ceriano.

Chiude la Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto

Un comunicato asettico di poche righe della direzione aziendale annuncia che "con effetto dalla data odierna lo stabilimento di Ceriano Laghetto rimarrà chiuso. Con lettera di pari data della presente è stato dato avvio alla procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della Legge 223/1991, art. 1 D.Lgs. 26.5.1997 n. 151 e D.Lgs n. 23/2015. I lavoratori addetti allo stabilimento di Ceriano Laghetto, sino al termine della procedura, saranno posti in ferie (sino al loro integrale esaurimento) e successivamente saranno in permesso retribuito con espresso esonero dal rendere la prestazione lavorativa".

Secondo Pietro Occhiuto, Segretario Generale della Fiom Cgil Brianza, "siamo alla barbarie, difenderemo i posti di lavoro. Niente - dice - lasciava presagire un epilogo di questa natura". Da oggi, annuncia, "saremo in assemblea permanente, presidieremo i cancelli e difenderemo i posti lavoro''. Ciò che stupisce il sindacato è che la Gianetti, associata a Confindustria, "se ne freghi di quanto sottoscritto tra Governo e parti sociali ed annunci la chiusura dello stabilimento ed il licenziamento delle persone senza neanche far ricorso agli ammortizzatori sociali".

Doccia fredda

Nessuno si aspettava un esito del genere. Un anno fa si era cominciato a parlare di "rischio tagli" sui giornali locali, i rapporti tra l’azienda e i sindacati si erano incrinati. Le sigle sindacali avevano denunciato quella che a loro parere era l'assenza di un piano di rilancio credibile. A gennaio poi il licenziamento di tre sindacalisti, provvedimento però rapidamente ritirato. Oggi la svolta, la peggiore immaginabile.

Il vicepresidente del Carroccio in Regione Lombardia Andrea Monti commenta ?sorpreso: "Stiamo parlando di 152 dipendenti, e quindi di 152 famiglie, che dall’oggi al domani si ritrovano in una situazione di grande incertezza; personalmente ho già avvisato l’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, che già lunedì convocherà le parti interessate e ci metteremo da subito al lavoro per valutare la situazione – prosegue Monti – sebbene ci fossero stati dei segnali negativi prima del covid, l’azienda non aveva mai comunicato nulla ed i dipendenti sono stati tenuti sino all’ultimo all’oscuro della decisione. Cercheremo dunque di capire se ci sono margini di trattativa, quali le ragioni di questa scelta improvvisa e soprattutto quale sarà futuro di queste 152 famiglie, che sono la nostra preoccupazione principale, oltre a quella di comprendere perché si rischi di perdere un’azienda storica per il nostro territorio".

Con lo sblocco dei licenziamenti in Italia dal 1 luglio 2021 il rischio bomba sociale è concreto secondo i sindacati.