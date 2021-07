Gianetti Ruote "gela" i lavoratori: "Nessun passo indietro sui licenziamenti"

Dal ministero dello Sviluppo economico non sono arrivate buone notizie per i lavoratori della Gianetti Ruote: l'azienda ha espresso l'intenzione di non fare alcun passo indietro sulla chiusura dello stabilimento e sui licenziamenti dei dipendenti. Una decisione espressa durante il tavolo avvenuto al Mise nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 luglio, alla presenza del vice ministro Alessandra Todde, le istituzioni locali, l'ad dell'azienda e il fondo Quantum. Secondo quanto emerso l'azienda ha confermato la decisione di non ritirare la procedura di licenziamento collettivo per i lavoratori di entrambi gli stabilimenti (Ceriano Laghetto e Carpenedolo) e di chiusura dello stabilimento in provincia di Monza attivo da oltre cento anni sul territorio.

I sindacati: "Decisione inaccettabile"

"Una decisione inaccettabile che contrasteremo in tutte le sedi con azioni legali e sindacali necessarie al ritiro dei licenziamenti e alla apertura di un confronto che garantisca la continuità lavorativa per tutti gli addetti" ha fatto sapere al termine del tavolo di confronto Pietro Occhiuto, Segretario Generale della Fiom Cgil Brianza.

"Le istituzioni dal Ministero dello sviluppo economico alle istituzioni locali e regionali hanno sostenuto la richiesta avanzata dalle organizzazioni sindacali. Il management aziendale non ha avuto alcun rispetto delle richieste avanzate al tavolo, il rappresentante del Fondo di investimento Quantum ha aperto al confronto con il Mise rispetto alla possibilità di intervento di sostegno del fondo di salvaguardia".

"La Fiom e la Cgil nel continuare la mobilitazione ritiengono inaccettabile qualsiasi azione porti alla cessazione dell'attività e al licenziamento delle lavoratrici e dei lavoratori. È indispensabile che si tenga rapidamente un nuovo incontro per garantire la continuità lavorativa sia per i lavoratori di Ceriano Laghetto che di Carpenedolo".