La giornata di lavoro sarà più corta?

Anche in Italia si può "cominciare a ragionare su forme di riduzione dell'orario di lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando intervenendo al congresso nazionale della Fim, la federazione dei metalmeccanici.

"Altri paesi si stanno muovendo in questa direzione" ha osservato Orlando, "io non vedo un quadro politico che consenta un approccio organico su questo tema, lo dico con franchezza per le modalità in cui funziona questa maggioranza". Al tempo stesso il ministro ha aggiunto che il fondo 'Nuove competenze'(una delle riforme previste dal Pnnr per giovani, disoccupati e lavoratori) "può essere uno strumento attraverso il quale realizzare alcune forme di sperimentazione".

D'altra parte, ha sottolineato Orlando, "se il sapere diventa tutt'uno con il lavoro perché in direzione stiamo andando, a un lavoratore non si chiede più solo di effettuare una prestazione ma contemporaneamente di aggiornare costantemente nel corso di tutta la vita le proprie competenze, allora il tema di come si coniugano queste due attività diventa fondamentale".

Lavorare solo 4 giorni a settimana

Anche in Italia dunque (con un certo ritardo) qualcosa si muove. Nel frattempo molti Paesi hanno fatto già passi concreti verso l'orario ridotto. Uno di questi è ad esempio il Regno Unito dove 60 aziende adotteranno la settimana lavorativa di 4 giorni (al 100% di stipendio), in un progetto portato avanti dalle università di Oxford e Cambridge, nonché dal Boston College negli Stati Uniti che ha come ambizione quello di provare a coniugare produttività e benessere del dipendente. In Islanda l'esperimento sulla riduzione dell'orario di lavoro è durato ben 4 anni e ha interessato oltre 2.500 lavoratori. Secondo i ricercatori la settimana lavorativa da quattro giorni, a parità di stipendio, si è rivelata un "successo".

Iniziative analoghe sono state segnalate in Nuova Zelanda, Svezia, Finlandia, Giappone e Spagna. La California sta valutando la possibilità di introdurre la settimana lavorativa di quattro giorni. La proposta di legge, sponsorizzata dalla deputata democratica dello stato Cristina Garcia, è stata presentata al parlamento locale e ridurrebbe le ore lavorative da 40 a 32. In più, la diminuzione del monte orario non comporterebbe una diminuzione dello stipendio. Per iniziare, la settimana lavorativa di 4 giorni si applicherebbe solo alle aziende con oltre 500 dipendenti.

Anche la multinazionale Microsoft ha voluto testare nella sua sede di Tokyo in Giappone la settimana di lavoro più corta, dando ai suoi 2.300 dipendenti la possibilità di scegliere se andare in ufficio solo 4 giorni su 7 (con lo stesso stipendio). Grazie al 'Work Life Choise Challenge', la produttività è aumentata del 39,9% nell'agosto del 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Non solo. Le riunioni sono state più brevi, sui trenta minuti circa, e anche i costi aziendali fissi sono diminuiti sensibilmente.

Gli esperimenti dunque non sono mancati, anzi con la pandemia il tema ha acquistato centralità nel dibattito pubblico e tra gli esperti. Lo smart working, d'altra parte, ha cambiato in molti settori le carte in tavola e spazzato via anni di tentennamenti in varie realtà. Parliamo però ancora di esperimenti: nella realtà dei fatti, la norma resta ancora quella dei 5 (e talvolta 6) giorni di lavoro a settimana. Affinché l'orario ridotto prenda davvero piede servirà tempo, e forse anche un po' di coraggio.