Giuseppe Anguilla: “L’Informatore Scientifico del Farmaco, vecchia professione per il futuro della salute”

Secondo l'amministratore delegato di Jakin Sa, società che opera anche in Italia con oltre 300 Informatori scientifici del farmaco, i professionisti chiamati ad aggiornare i medici sulle novità farmacologiche, saranno essenziali anche nella nuova fase della sanità digitale. Come ha dimostrato la pandemia.

Comunicare per il bene della salute. L'informatore scientifico del farmaco - ISF è una professione che, qualche anno fa, sembrava destinata a declinare, schiacciata dalla nuova fase tecnologica e digitale. Un professionista che si incaricasse di aggiornare i medici delle novità farmacologiche attraverso colloqui periodici sembrava, ad alcuni, un retaggio del passato. Destinato dunque a passare, prima o poi.

Si riteneva che le fonti di aggiornamento dei medici - da quelli "di famiglia", come vengono definiti i medici di medicina generale, agli specialisti - potessero essere ormai nuove e diverse.

Personalmente, occupandomene da più di 30 anni, prima come giovane informatore medico-scientifico, come si diceva allora, poi da dirigente di un gruppo farmaceutico, quindi, negli ultimi 10 anni, come imprenditore che con la Jakin Sa offre proprio servizi di questo tipo, non ho mai creduto alla possibilità di questo declino.

Chi ha visto da vicino la professione medica e le sue difficoltà, chi conosce i tempi e le fatiche degli uomini e le donne in camice bianco, sa bene che l'aggiornamento sui farmaci e sulle terapie deve essere costante, che non può essere compresso in qualche corso in full immersion e che, soprattutto, questi professionisti abbiano bisogno di fidarsi di altri professionisti che vadano al cuore dei problemi, sapendoli inserire nei contesti complessi delle patologie, avendo lavorato su articoli scientifici, analizzato i risultati di trial farmacologi, seguito conferenze di ricercatori.

L'informatore scientifico del farmaco-ISF non è il "rappresentante di una casa farmaceutica", come a volte si pensa, individuando queste figure nelle sale d'attesa dei medici di medicina generale, ma un professionista che ha competenze multidisciplinari, che ha svolto un lungo training, anche nelle corsie ospedaliere, una figura chiamata continuamente ad aggiornarsi.

Si tratta cioè di un anello importante nella catena della competenza che deve accompagnare il percorso di cura di un paziente. Quell'anello che opera affinché la grande leva delle terapie farmacologiche, attraverso l'aggiornamento dei dati di base, funzioni sempre ed efficacemente e nella cura, offrendo prontamente informazioni su nuove risposte, più efficienti, a questa o quella malattia.

Lo si è visto durante la pandemia. Quando le quarantene bloccavano l'Italia, la nostra azienda, che opera con oltre 300 ISF in tutto il Paese, ha cominciato a proporre ai medici di sostituire la consueta visita periodica con le "call" da remoto. C'era il rischio di un flop: il canale era in parte nuovo e i medici di medicina generale, i principali interlocutori dell'informazione scientifica del farmaco, erano subissati di richieste dei loro pazienti, in mezzo al Covid.

Al contrario, abbiamo registrato percentuali altissime di partecipazione con un elevato grado di soddisfazione. Dell'apporto degli ISF infatti, c'è bisogno, così come del dialogo, e dell'informazione puntuale e competente.

Per questo, come rivela anche una recente ricerca delle società specializzate McCann Health e LifeCycle, anche se è chiarissima, dopo questa pandemia, la necessità di condurre la sanità verso la più completa digitalizzazione, per rendere più efficiente la risposta ai bisogni di salute dei cittadini, è ugualmente chiaro che il fattore umano, la trasmissione delle competenze da persona a persona, la comunicazione fra i vari attori di un processo così delicato come la gestione della nostra salute, non potrà essere rimpiazzata.

A cominciare da quella fra medico e paziente, certo, ma anche fra i professionisti della catena della salute.

Un rinnovamento necessario del processo di trasmissione dell'aggiornamento, che usa tutti i canali e non solo il colloquio individuale, come è stato per lunghi anni. Una comunicazione, che è fisica e digitale, che dà più profondità al messaggio e che punta a servire, sempre di più e meglio, la salute. Un rinnovamento di cui l'informatore scientifico del farmaco è protagonista.



Maggiori informazioni sul sito: https://jakin.ch/it