Gli italiani hanno scelto il Pos

Contante addio, o quasi. L'ultima statistica della Banca d'Italia mostra chiaramente come i pagamenti digitali ed elettronici siano sempre i più utilizzati dagli italiani. Il merito della nuova tendenza va a leggi che hanno favorito la digitalizzazione dello scambio di denaro approvate negli scorsi anni come la tracciabilità dei bonifici, l'obbligo del Pos per i negozianti e le detrazioni fiscali per le spese digitali. I dati di Bankitalia si rifanno all'anno scorso, il 2022, dove l'Italia è risultata essere il paese europeo con il maggior numero di Pos installati: si parla di 3,4 milioni di unità. Ecco tutti i dati:

Nel 2022 si è registrato un aumento dell'uso delle carte di credito familiari: si parla di 1,4 miliardi di operazioni per un valore complessivo di più di ottanta miliardi di euro. I dati danno come importo medio di ogni operazione la somma di 59,24 euro e si è registrato come gli italiani ora utilizzino la carta anche per pagamenti più piccoli, come il famoso caffè a un euro pagato con il Pos. Stessa tendenza anche per le carte di debito, con la differenza che rispetto al 2003 è sceso l'importo medio di ciascuna operazione.

A fine 2022 sono risultate attive dodici milioni di carte di credito, 64 milioni di carte di debito e trenta milioni e mezzo di carte prepagate. In totale, Bankitalia parla di 6,3 miliardi di operazioni per un valore complessivo di ben 326 miliardi di euro, cifre assolutamente impressionante se paragonata con le tendenze degli anni pre pandemia.

Proprio la pandemia infatti ha incentivato l'uso dei pagamenti elettronici provocando un rimbalzo delle operazioni digitali di scambio di moneta. Dopo il 2020 l'accelerazione dell'uso di carta o bancomat è schizzata a un più sessantotto per cento in confronto al 2019. Un po' per una questione di igiene, un po' per via dei vari lockdown che hanno favorito gli acquisti online, la tendenza ha acceso anche il dibattito nel nostro paese sull'obbligatorietà del Pos per gli esercenti e l'impossibilità da parte del commerciante di rifiutare un pagamento elettronico (quest'ultima parzialmente rimossa con l'insediamento del governo Meloni).