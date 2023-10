La nuova tassa per le multinazionali finanzia la manovra di Meloni: come funziona

La Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef) presentata dal governo Meloni ha più conferme che novità, ma in vista della manovra finanziaria ci sarà il debutto di una nuova tassa, la Global minimum tax, una tassa minima da applicare alle multinazionali e ai grandi gruppi nazionali. In realtà, la nuova tassa attua una direttiva dell'Unione europea del 14 dicembre 2022 basata su regole condivise dai Paesi dell'Ocse e del G20 e che deve essere recepita dall'Italia entro il 31 dicembre 2023. La nuova tassa per le multinazionali è stata inserita in uno dei decreti connessi alla legge di delega fiscale e dovrà entrare in vigore nel 2024: vediamo come funziona e chi riguarda.

Tassare le multinazionali: farlo tutti, farlo meglio

La necessità di una tassa a livello globale arriva con la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia, vista la capacità delle imprese multinazionali di modificare rapidamente il proprio modello di business. 135 Paesi del mondo hanno così deciso di rivedere le regole fiscali internazionali per tassare i profitti delle imprese digitali e prevenire che queste spostino gli utili dove le aliquote sono più basse.

Nell'ultima bozza di accordo tra i membri dell'Ocse si prevede che la tassa minima globale genererà fino a 200 miliardi di dollari di entrate aggiuntive all’anno. "La comunità internazionale ha lavorato a stretto contatto per risolvere le questioni tecniche relative allo storico accordo sulla riforma della tassazione delle multinazionali - il commento del segretario generale dell'Ocse Mathias Cormann -. Il testo della Convenzione multilaterale fornisce ai governi la base per l’attuazione coordinata di questa riforma fondamentale del sistema fiscale internazionale e rappresenta un progresso significativo verso la firma della Convenzione. I paesi ora hanno i mezzi per procedere rapidamente con i passi necessari a garantire la firma e ratifica".

E così sta facendo l'Italia: ma come funziona la Global minimum tax e quanto potrrà portare nelle casse dello Stato?

La Global minimum tax, la tassa per le multinazionali: come funziona in Italia

La nuova tassa per le multinazionali fa parte di un decreto connesso alla riforma fiscale ed entrerà in vigore nel 2024. Come si legge nello schema di decreto legislativo pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze, a Global minimum tax si applica "alle imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro". L'aliquota minima su cui si basa la tassa sarà del 15 per cento.

Per l'Italia il gettito dalla nuova imposta dovrebbe aggirarsi tra i 2 e i 3 miliardi di euro. Tra le altre conseguenze, una tassazione condivisa a livello europeo dovrebbe contrastare il così detto "dumping fiscale", ossia la pratica di ridurre le aliquote fiscali di un Paese per attirare imprese e investitori dall'estero a discapito dei Paesi vicini. Al momento, quattro Stati membri dell'Ue hanno aliquote per le imposte sulle società inferiori al 15 per cento: Ungheria (9%), Bulgaria (10%), Irlanda (12,5%) e Cipro (12,5%).

Le nuove risorse, se confermate, saranno utili per dare respiro ai conti pubblici mentre nella Nadef il governo ha deciso di aumentare il deficit di 15,7 miliardi di euro per finanziare le misure contenute in legge di bilancio. Oltre la Global minimum tax non ci sono altre novità: la prossima manovra finanziaria confermerà il quadro esistente, prorogando le misure in vigore: taglio del cuneo fiscale, avvio della riforma fiscale con l'accorpamento dei due scaglioni Irpef più bassi, rinnovo dei contratti di Pubblica amministrazione e sanità e conferma dell'attuale impianto pensionistico, tra Quota 103, rinnovo di Ape sociale e Opzione donna. Per le riforme bisognerà attendere, ancora.

