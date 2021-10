Dal 2023 scatta la "global tax"

Dopo anni di difficili negoziati è stato raggiunto un accordo tra i 136 paesi Ocse per imporre una tassa minima per le società: 15% dal 2023 sopra i 750 milioni di fatturato. Si tratta della "minimum tax", o aliquota minima globale per le società.

Minimum tax, come funziona

Imposizione obbligatoria di almeno il 15% di tassazione per società con più di 750 milioni di fatturato;

esenzione per società con meno di 750 milioni di fatturato.

"Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace" ha annunciato Mathias Cormann, segretario generale dell'Ocse, aggiungendo che si tratta di una "rande vittoria per un multilaterallismo efficace e equilibrato".

In pratica si impone infatti il diritto di tassazione sulle multinazionali dai loro paesi d'origine ai mercati in cui hanno attività commerciali e realizzano profitti, indipendentemente dal fatto che le imprese abbiano una presenza fisica. L'ccordo sulla Minimum tax non cerca di eliminare la concorrenza fiscale, ma pone limiti concordati a livello multilaterale su di essa e vedrà i Paesi raccogliere circa 150 miliardi di dollari di nuove entrate ogni anno. Si prevede che i guadagni delle entrate dei paesi in via di sviluppo saranno maggiori di quelli delle economie più avanzate, in proporzione alle entrate esistenti.

Basato su due pilastri, l'accordo viene annunciato a pochi giorni dal G20 dei ministri delle Finanze previsto a Washington il 13 ottobre e soprattutto dal vertice del G20 di Roma di fine mese. Gli unici quattro Paesi che non hanno aderito sono Kenya, Nigeria, Pakistan e Sri Lanka. L'accordo sarà sottoposto alla riunione del G20: i paesi dell'Unione europea hanno aderito all'unanimità, come ha sottolineato il commissario, Paolo Gentiloni, dopo la concessione all'Irlanda di stabilire il tetto del 15% per le società che fatturano più di 750 milioni di euro e l'esenzione per quelle sotto questa soglia. Nel 2022 gli Stati dovranno recepire nei propri ordinamenti la nuova soglia che scatterà dal 2023.