Il governo usa il golden power su Vodafone

La mano del governo si posa su Vodafone, in particolare sulla sua società di torri Vantage Towers dopo l?ingresso nel capitale dei due grandi fondi americani Kkr e Gip (Global Investment Partner). Il governo ha detto "sì" all?operazione ma con alcuni paletti, questo perché Vantage Towers controlla Inwit (con il 33,2% del capitale), il principale tower operator italiano.

Il Consiglio dei ministri ha deciso di esercitare il golden power sull?operazione perché d?ora in poi i due fondi co-controlleranno assieme a Vodafone la società delle torri Vantage Towers, considerata di importanza strategica per il Paese dal punto di vista infrastrutturale. L?esercizio dei poteri speciali avverrà "sotto forma di prescrizioni", così come accadde quando Ardian entrò in possesso del 30,2% di Inwit. In tal caso vennero applicate prescrizioni piuttosto blande, come la richiesta di informazioni preventive in caso di ulteriori modifiche al capitale e la richiesta di informare il governo 6 mesi prima della delocalizzazione di alcune torri, in particolare quelle che ospitano apparati del ministero dell?Interno. Potrebbe essere così anche per Vantage Towers.