Il Governo alla prova dei Conti: il primo Def di Giorgia Meloni

Il Governo Meloni chiamato a una prova importante: la scrittura del Documento di economia e finanza (Def). È inserito all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di martedì 11 aprile. Il termine di legge era oggi - lunedì il 10 aprile - ma la coincidenza delle festività pasquali ha portato al rinvio di 24 ore. È la prima volta che il governo Meloni vara il documento col quadro macroeconomico, fatto di stime sulla crescita, l'indebitamento e l'inflazione di quest'anno, e di obiettivi di finanzia pubblica fino al 2026.

L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri dell'11 aprile

II Consiglio dei ministri è convocato per l'11 aprile 2023, alle 15, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno:

Disegno di legge: Interventi a sostegno della competitività dei capitali;

Documento di economia e finanza 2023.

Il Def del governo Meloni

La cornice in cui si muove il Governo potrebbe essere migliore delle previsioni. La crescita del pil tendenziale si attesterà nel 2023 allo 0,9% e l'indebitamento netto al 4,35%. Sono questi i valori, riferiti all'anno in corso, che il ministero dell'Economia dovrebbe fissare nel documento. Un lavoro, spiegano le stesse fonti, che il Mef sta portando avanti all'insegna di un approccio serio e prudente, sulla falsariga di quello adottato dal ministro Giancarlo Giorgetti nella predisposizione della Nadef e della legge di bilancio.

Un approccio, evidenziano ancora le fonti del Mef, che sceglie i valori più bassi e che è sinonimo di serietà rispetto all'Europa e alla situazione dei conti pubblici italiani. Una strada sulla quale il Governo intende proseguire.

In questa cornice il governo lavora far quadrare i conti. Ci sono voci "di peso" che assorbono risorse e variabili non trascurabili. C'è, ad esempio, il capitolo della previdenza, con una spesa destinata a crescere,

secondo la Nadef, da 297,3 miliardi del 2022 a 320,8 del 2023. Introdurre Quota 41, che a regime costerebbe 9 miliardi l'anno, non sembra un'opzione di breve scadenza, ma resta anche da capire

cosa accadrà il prossimo anno, dopo l'esaurimento di Quota 103 a fine dicembre. Non a caso i sindacati già premono per aprire il confronto.

C'è il comparto militare con gli stanziamenti per le missioni internazionali.

Tra le variabili che impatteranno sulla crescita c'è lo stato di attuazione del Pnrr, al centro in questi giorni di una disputa politica per i ritardi nei bandi che metterebbero a rischio l'utilizzo di una parte delle risorse.

Appena ci sarà il via libera del governo, il Def andrà all'esame della Camera.