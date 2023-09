Per fare cassa il governo punta sul Lotto

Anticipare di un anno la messa all'asta della gestione del Lotto. Sarebbe questa una delle idee allo studio del governo impegnato a reperire risorse in vista della legge di bilancio. L'indiscrezione viene riportata oggi sia dal "Messaggero" che dal "Sole 24 Ore". L’attuale concessione scade a novembre 2025, ma l'esecutivo starebbe appunto valutando di anticipare i tempi di 12 mesi garantendosi così una parte delle entrate già dall'anno in corso. Secondo il quotidiano di Confindustria alla gara potrebbe partecipare anche Sisal, la società che oggi gestisce il SuperEnalotto.

Quanti soldi potrebbe portare la concessione di un gioco popolare come il Lotto? Non certo briciole. Nel 2015 Lottomatica (poi diventata Igt) ha pagato 770 milioni di euro per garantirsi la gestione del Lotto per i successivi nove anni. Ma la prossima base d'asta potrebbe partire da poco meno di 900 milioni di euro. Una parte di queste risorse, si parla di poco meno della metà del totale, sarebbe disponibile già nel 2024, garantendo dunque all'esecutivo un'entrata importante in vista della finanziaria.

Continua a leggere su Today...