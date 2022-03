Aziende italiane e Russia: quale sarà il "peso" della guerra?

Per l’Italia la Russia rappresenta il 14esimo mercato di destinazione dell’export, con flussi commerciali in decrescita negli ultimi anni. Il 2021 si è chiuso con 7,7 miliardi di euro di esportazioni verso Mosca, valore decisamente inferiore rispetto ai 10,7 miliardi del 2013. In poche parole il paese di Putin rappresenta 'solo' l’1,5% delle vendite all’estero dell’Italia (2,7% nel 2014, prima delle sanzioni per l’annessione della Crimea alla Russia). Per quanto riguarda l’Ucraina, invece, l’export è cresciuto nel 2021 del 25%, superando per la prima volta da anni i 2,2 miliardi. La guerra in Ucraina potrebbe cancellare parte di questi numeri importanti per l’economia italiana, penalizzando intere filiere produttive. Quali saranno gli impatti economici della guerra e delle sanzioni alla Russia sull’economia italiana, la crescita del Pil è a rischio? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Terzulli, capo economista di Sace.

Le sanzioni porteranno la Russia in recessione

Prima di tutto è importante capire l’impatto che le sanzioni alla Russia avranno sull’economia russa per individuale poi i “canali di trasmissione della crisi” all’Italia. "I paesi occidentali che a lungo avevano minacciato sanzioni molto pesanti hanno manifestato una certa compattezza", portandosi dietro anche Giappone, Corea del Sud, la Svizzera e tutta una serie di paesi. Queste sanzioni cosa hanno comportato? “Sono sanzioni molto pesanti”, ma quelle che hanno colpito il segno sono soprattutto quelle istituzionali, ossia quelle che hanno interessato la Banca centrale russa e il fondo sovrano russo. “Questo secondo me è un passaggio snodale per capire cosa sta succedendo in Russia e gli impatti sulla crescita globale e italiana”. Il congelamento delle attività, quindi degli asset, della Banca centrale russa mina fortemente la capacità di resistenza della Russia agli shock esterni, storicamente molto forte. Tutto questo ci porta a dire che il contesto macroeconomico russo è "fortemente deteriorato, non si ha nemmeno più il dubbio che la Russia sconterà una recessione quest’anno", bisognerà capire solo di che intensità sarà. "Ad oggi le previsioni ci parlano di un -5%, che potrebbe essere anche un -6% o un -7%", mentre prima del conflitto le previsioni erano al +2,5%. “Fare degli scenari, formulare delle ipotesi, è difficile in questo contesto, con uno shock ancora in corso”, con questa premessa il capo economista di Sace invita il lettore “a non prendere per oro colato i numeri che si cercano di formulare”.

L'impatto sull'export italiano è "gestibile"

La recessione in Russia si rifletterà inevitabilmente sull'Italia, vediamo come. “Se la Russia va in recessione vuol dire che tutta la sua domanda di importazione non va a zero ma si riduce, quindi l’export italiano ne risente. Inoltre, il rublo si è deprezzato fortemente, quindi a parità di prezzi le merci importate costano molto di più. Mettiamoci poi tutte le sanzioni. Questa situazione colpirà l’export italiano, che nel 2021 è stato di 7,7 miliardi di euro nei confronti della Russia. "Non sto dicendo che si azzererà, ma pensare ad una contrazione significativa è plausibile". E’ una cifra importante? "Abbastanza, è il 14esimo mercato di destinazione: questi 7,7 miliardi vanno visti su un export complessivo italiano di beni misurato in 516 miliardi, quindi sostanzialmente non è tanto ma non è poco. E’ chiaro che a livello micro per le società esposte verso la Russia ci sarà un impatto non banale, mentre a livello più aggregato, più macro, sull’intero export italiano questo impatto negativo è gestibile".

Il capo economista di Sace ha parlato poi di un altro importantissimo canale di trasmissione della crisi all'Italia che riguarda soprattutto il settore del turismo, visto che l’export non è solo di beni ma anche di servizi. "Il turista russo non è banale", ha specificato Terzulli, indicando che nel 2019 ben "1,7 milioni di russi hanno visitato il nostro paese, con 5,8 milioni di presenze e con un budget giornaliero che nel corso del tempo è andato aumentando. Abbiamo dei flussi turistici in aumento in quantità, in qualità e anche come capacità di spesa”. L’assenza dei turisti stranieri dall’Italia non è un aspetto da sottovalutare, “soprattutto in un anno come il 2022 in cui la pandemia non è finita". Poteva essere un anno migliore”, peccato però che “questo tipo di turisti (i russi, ndr) non li vedremo affluire in modo così significativo in Italia”.

Altro aspetto importante da prendere in considerazione è la presenza importante di imprese italiane in Russia. “Ci sono circa 750 società italiane che detengono partecipazioni di controllo in Russia e che quindi non vedranno delle disruption (interruzioni, ndr) nelle loro esportazioni di beni, però le potranno vedere attraverso i fatturati delle loro controllate – ha spiegato Terzulli - Non è un caso che alcune stiano sospendendo le attività, altre le stiano limitando al minimo, altre stiano tenendo conto delle sanzioni".

La crescita economica italiana rallenterà ma non invertirà la tendenza

Infine si è arrivati a parlare dei prezzi dell’energia, “forse uno dei più importanti canali di trasmissione” della crisi in Italia. “Siamo arrivati a ridosso dell’invasione Ucraina che già i prezzi del petrolio e del gas cominciavano ad arrivare a dei livelli importanti" a causa degli squilibri tra domanda e offerta si sono creati proprio per la pandemia. In questo contesto si innesta “lo shock russo” che ha “fatto schizzare i prezzi ancora più alle stelle". Considerando solo lo shock dei prezzi energetici, l'Istat ha stimato per il 2022 un impatto negativo sul Pil italiano di 0,7 punti. "Se prima della crisi russo-ucraina si riteneva che il Pil italiano potesse crescere intorno al 4%, questo vuol dire che si atterra in un range compreso tra il 3,3% e il 3,5%". "Anche nel caso più pessimistico, l’impatto si tramuta per l’Italia, in un rallentamento della crescita quest’anno e non in una inversione di tendenza della ripresa in atto”. “Non fa piacere questo rallentamento - sottolinea Terzulli - sarebbe meglio crescere al 4%, se però lo shock dovesse essere tale da farci crescere comunque intorno al 3% o poco sopra, sarebbe per quest’anno a mio avviso un risultato ancora positivo, considerato quanto è accaduto in Russia". In ogni caso le ipotesi vanno costantemente aggiornate, in negativo se lo shock perdurerà, ma anche in positivo nel caso in cui arrivassero ulteriori misure di supporto a livello fiscale. Ci sarà poi da capire cosa farà anche la Banca centrale europea, "lo sapremo nei prossimi giorni, però probabilmente deciderà di non aumentare i tassi quest’anno. Quindi anche queste reazioni del policy maker saranno importanti per attenuare gli effetti” negativi della guerra sull’economia italiana.

Distretti italiani ko per non aver diversificato

Scendendo nel dettaglio abbiamo parlato degli effetti devastanti che la guerra sta avendo su alcuni distretti italiani, come quello di Fermo che esporta abbigliamento, macchinari, mobili e calzature soprattutto verso la Russia. "Alcuni distretti - ha spiegato il capo economista di Sace parlando in generale - erano abbastanza indietro da un punto di vista di internazionalizzazione. Mi riferisco ai primi anni 2000. Il mercato russo, soprattutto nella Russia post crisi ’98, è cominciato a diventare molto appetibile. Si è creata una schiera di oligarchi, una certa fetta di popolazione che ha iniziato a maturare una capacità di spesa e che lo ha iniziato a fare nei confronti dei beni italiani. La Russia è così diventata uno sbocco importante". "Quello che era stato un ottimo passo nell’internazionalizzarsi, cioè nel cogliere le opportunità della domanda estera, doveva essere cavalcato ancora di più nel corso degli anni e portare una maggiore diversificazione dei mercati". Ad esempio, nella meccanica strumentale le esportazioni sono all’80% e sono su diversi mercati. "Non sto dicendo che non avranno impatti dalla Russia, li avranno ma riusciranno a compensarli almeno in parte attraverso le vendite su altri mercati”.

Ci saranno ritorsioni sugli investitori esteri?

Per concludere l'intervista abbiamo parlato delle possibili ritorsioni di Putin sugli investitori internazionali per le sanzioni inflitte a Mosca. Dopo l’ultimo round di sanzioni la Russia ha dichiarato che sta studiando delle contro sanzioni: saranno proporzionate, hanno detto. "Pensare che in questo round sanzionatorio la Russia faccia un giro di espropri e nazionalizzazioni di tutte le società controllate da paesi esteri non è lo scenario base - ha dichiarato Terzulli - Se lo facesse, ci sarebbe un prezzo molto alto da pagare, non solo per gli italiani ma da parte un po’ di tutto il mondo. Sarebbe una chiusura importante: bisogna tener presente che la Russia fondamentalmente ha bisogno di investimenti internazionali, perché per quanto l’economia abbia cercato di diversificarsi in questi ultimi 20 anni, la diversificazione è stata solo parziale". La Russia ha bisogno di sviluppare al meglio il suo settore manifatturiero, ed essere essa stessa non dipendente dal petrolio e dal gas vista la transizione energetica in atto. "Quindi lo sviluppo del settore manifatturiero in Russia è importante. A questo punto non possiamo escludere niente, però prendere provvedimenti di questo tipo nella misura in cui fossero così pesanti, infliggerebbero alla Russia forti danni anche a se stessa, oltre che agli investitori esteri”.