Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina

L'attacco russo nei confronti dell'Ucraina fa crollare le Borse europee che in apertura riportano tutte perdite tra il 4 e il 5%. Volano i prezzi del gas: sul mercato di Amsterdam, benchmark del metano per l'Europa continentale. Dopo l'attacco russo all'Ucraina, i future sono saliti fino a un massimo del 41%, a 125 euro al megawattora, in quello che si preannuncia il quarto giorno consecutivo di rialzi.

Come il gas segue anche la corsa del petrolio. Il contratto future sul Brent avanza del 6,55% a 103,18 dollari a barile, mentre quello sul Wti avanza del 6,38% a 97,98 dollari. Entrambi i contratti viaggiano sui massimi dall'estate 2014.

Bank run in Ucraina

La Banca centrale ucraina ha limitato il ritiro di contanti a 100.000 grivna al giorno. Si tratta di circa 3.000 euro. Il governatore ha anche fatto sapere che il sistema bancario continuerà a operare normalmente e gli istituti di credito resteranno aperti.