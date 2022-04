L'economia italiana reggerà il peso della guerra in Ucraina?

"Dobbiamo aspettarci una guerra lunga", ha dichiarato il ministro degli esteri Luigi Di Maio pur sottolineando che si sta lavorando "per una conferenza di pace, ma la pace si fa in due. E Putin sta dimostrando di non volere la pace. Continua con queste allucinanti azioni di morte". Il problema è che più sarà lunga la guerra in Ucraina e più l'economia mondiale rallenterà, con ripercussioni rilevanti anche per l'attività economica italiana. Quale sarà l'impatto sul Pil italiano della guerra in Ucraina? Tutto dipende dalla durata del conflitto, spiega Bankitalia ipotizzando tre possibili scenari per il nostro Paese.

Bankitalia: Pil in calo dello 0,7% nel 1° trimestre 2022

Nel primo trimestre del 2022 il Pil dell'Italia sarebbe diminuito dello 0,7%, risentendo del rialzo dei contagi all'inizio dell'anno e dell'andamento dei prezzi energetici, in un contesto congiunturale di forte incertezza per gli sviluppi dell'invasione dell'Ucraina. A dichiararlo Bankitalia, nel suo Bollettino mensile, sottolineando che l'inflazione ha raggiunto il 7% a marzo, collocandosi sui livelli più alti dai primi anni novanta. Partendo da questa situazione cosa è possibile prevedere per i prossimi trimestri? L'Italia andrà in recessione?

Tre possibili scenari

Quali saranno gli effetti della guerra in Ucraina su Pil e sull'inflazione in Italia? Bankitalia indica tre scenari possibili, definiti sulla base di ipotesi alternative sui prezzi delle materie prime, sul commercio internazionale, sulla fiducia di consumatori e imprese e sulle disponibilità delle forniture di gas naturale.

Pil al 3%. Nello scenario più favorevole, che ipotizza una rapida risoluzione del conflitto e un significativo ridimensionamento delle tensioni a esso connesse, la crescita del Pil sarebbe intorno al 3 per cento nel 2022 e nel 2023;

Pil al 2%. Nello scenario intermedio, di prosecuzione della guerra, il prodotto aumenterebbe di circa il 2 per cento in entrambi gli anni.

Pil -0,5%. Nello scenario più severo, che presuppone anche un'interruzione dei flussi di gas solo in parte compensata da altre fonti, il Pil diminuirebbe di quasi mezzo punto percentuale sia quest'anno sia il prossimo.

Per quanto riguarda l'inflazione, Bankitalia stima un +4% nel primo scenario, un +5,6% nel secondo e poco meno dell'8% nel terzo. In tutti e tre gli scenari si riporterebbe su valori intorno al 2 per cento nel 2023. Naturalmente questo ampio ventaglio di stime, sottolinea la Banca d'Italia, non tiene conto di possibili nuove risposte delle politiche economiche, che saranno essenziali per contrastare le spinte recessive e le pressioni sui prezzi derivanti dal conflitto.