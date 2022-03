Guerra in Ucraina e sanzioni alla Russia: quali prodotti aumenteranno di prezzo (e quali no)

Chi pagherà il prezzo più salato delle necessarie ed inevitabili sanzioni anti-Russia dopo l'invasione dell'Ucraina? La risposta può essere meno scontata del previsto. Lo scopo delle annunciate sanzioni, che si accompagnano a un inedito supporto all’esercito ucraino mediante l’assistenza logistica e la fornitura di armi letali, è di innalzare i costi economici e politici dell’invasione, piegando Putin a negoziati che scongiurino una escalation bellica globale. Ma nel frattempo ci saranno conseguenze concrete ovunque nel mondo.

Il prezzo delle sanzioni

"Le nuove sanzioni? Sicuramente avranno effetti pesanti sulla popolazione russa e su un'economia che andrà in recessione. La vera questione, tuttavia, sarà quella di vedere se ci saranno conseguenze sul governo russo, visto che trent'anni di sanzioni contro l'Iran non hanno portato alcun cambiamento sul piano politico". L'economista francese Jean-Paul Fitoussi spiega nel dettaglio in un'intervista al quotidiano dei vescovi Avvenire che è ancora presto per calcolare i danni economico sociali che "questo conflitto certamente avrà" sull'Europa anche perché "non sappiamo ancora dove vuole arrivare Putin, se ha ambizioni imperialistiche sull'Ucraina, se vuole ricostruire l'Urss o se vuole scatenare una guerra a tutto l'Occidente".

Una certezza già oggi c'è: "L'offensiva russa sull'Ucraina è destinata a cambiare la geopolitica mondiale, con un nuovo ordine (anzi disordine) internazionale e facendo i conti con tutti quei Paesi non democratici che hanno la bomba atomica".

L'Unione europea si è riscoperta più unita davanti alla crisi Ucraina? Anche su questo punto Fitoussi spiega che "non sembra esserci a livello europeo un'unanimità sul fatto di stabilire un vero embargo nei confronti della Russia. All'inizio della guerra, per esempio, la Germania ha dichiarato di non voler compiere alcuna azione per interrompere le forniture di gas russo. Questa situazione fa emergere una questione centrale: l'unico modo che l'Unione Europa ha per sopravvivere come attore politico è quello di diventare una nazione e, dunque, di dotarsi di sovranità. È vero che nel recente passato ci sono state azioni interessanti, come il Next generation Eu, ma si tratta di interventi messi in campo in assenza di sovranità - continua-. Sul piano dell'integrazione europea i segnali più incoraggianti stanno arrivando dai cittadini, non dai governi".

Quali prodotti aumenteranno di prezzo

"C'è da attendersi - aggiunge - un'ulteriore impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime agricole. Una delle conseguenze di quest'inflazione sarà la crescita delle diseguaglianze. Perché ad aumentare saranno soprattutto i prodotti (come la benzina o i beni alimentari) che compongono quasi il 100% del paniere del 50% meno ricco della popolazione. Per le fasce più benestanti, invece, che hanno un paniere di consumi diverso e più ampio (si pensi ai prodotti digitali) l'effetto inflazionistico sarà molto meno marcato".