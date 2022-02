Hugo Boss chiude lo stabilimento italiano: scattano i licenziamenti

Ancora una multinazionale straniera che decide di chiudere uno stabilimento in Italia, facendo partire la procedura di licenziamento collettivo. Una trama già vista e che troppo spesso si ripropone nel nostro Paese, il fenomeno della "fuga" accentuato dalla crisi generata dalla pandemia. Stavolta succede a Scandicci, in provincia di Firenze, dove Hugo Boss, azienda tedesca tra le più conosciute nel mondo della moda, ha deciso di chiudere il sito toscano, annunciando il licenziamento di tutti i dipendenti.

A perdere il lavoro saranno 22 persone, tra cui c'è anche un contratto a termine in scadenza, con lo stabilimento di Scandicci che verrà dismesso. A confermare la terribile notizia per gli operai e le loro famiglie sono stati i sindacati ilctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. Le sigle ritengono questa scelta "illogica e irricevibile" e hanno proclamato lo stato di agitazione: domani mercoledì 9 febbraio sciopero e presidio dalle ore 10 alle 12 davanti ai cancelli dell'azienda a Scandicci in via de' Cadolingi 2/4.