Ikea premia i dipendenti con un bonus Covid per l'impegno durante la pandemia

Un premio di circa 4,3 milioni di euro come "bonus Covid" ai dipendenti di Ikea Italia per l'impegno profuso durante il periodo della pandemia. È questa la decisione presa dall'azienda svedese che vuole in questo modo ricompensare i propri 7.000 co-worker. Il premio spetterà a tutti i collaboratori, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Il riconoscimento è parte del premio globale di 110 milioni di euro che Ingka Group, il più grande retailer IKea distribuirà nei 32 mercati in cui opera con i suoi 170.000 co-worker. "Siamo felici di poter dare oggi questo annuncio, a tutti i co-worker di Ikea Italia va il mio più sentito ringraziamento per quello che abbiamo realizzato insieme", dichiara Asunta Enrile, Country Retail Manager & Country Sustainability Officer di Ikea Italia.

"Ikea Italia ha superato sfide incredibili, abbiamo dimostrato di riuscire ad essere flessibili, accelerando le vendite online e adattando i negozi per operare in sicurezza e soddisfare le richieste dei nostri clienti. Non avremmo mai potuto fare tutto ciò senza il coraggio, la dedizione e lo spirito d'iniziativa dei nostri co-worker che hanno contribuito a realizzare la nostra ambizione di rendere migliore la vita in casa di milioni di italiani, proprio quando ne avevano più bisogno".

Questo premio una tantum è una tangibile dimostrazione di gratitudine, sottolinea Ikea, che si aggiunge ai pacchetti di premialità già esistenti offerti da Ingka Group. Questi includono un bonus annuale "One Ikea" calcolato sulla performance dell'azienda e delle unit, così come il contributo pensionistico una tantum erogato attraverso il programma di fedeltà "Tack" dell'azienda destinato ai co-worker impiegati da almeno cinque anni.