Il gruppo Ikea lascia Russia e Bielorussia e vende le fabbriche. Lo scorso 3 marzo Inter Ikea Group e Ingka Group hanno sospeso le operazioni Ikea nei due Paesi come conseguenza della guerra in Ucraina. Da allora, si legge in una nota pubblicata sul sito di Ingka Group, la holding che controlla la maggior parte dei negozi Ikea, "è stata una priorità fornire supporto e sicurezza ai collaboratori" del gruppo. "Sfortunatamente, le circostanze non sono migliorate" e "le aziende e le catene di approvvigionamento in tutto il mondo sono state pesantemente colpite".

Da qui la decisione "di entrare in una nuova fase per ridimensionare ulteriormente il business Ikea in Russia e Bielorussia". L'attività retail di Ikea rimarrà dunque sospesa e la forza lavoro verrà ulteriormente ridotta. Non solo. Nel comunicato viene spiegato che Inter Ikea avvierà il processo di ricerca di una nuova proprietà per tutte e 4 le fabbriche in Russia. Dall'azienda spiegano anche che l'importazione e l'esportazione di prodotti Ikea da e verso Russia e Bielorussia rimarranno interrotte e i due uffici acquisti e logistica di proprietà di Inter Ikea a Mosca e Minsk chiuderanno definitivamente.