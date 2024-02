Imperial Brands confermato come leader globale per il clima da CDP per il quinto anno consecutivo

Il Gruppo britannico Imperial Brands, tra le più grandi aziende produttrici di tabacchi al mondo e presente in Italia dal 2008, ha ottenuto da parte del Carbon Disclosure Project (CDP), per il quinto anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento di leader globale nell’azione sui cambiamenti climatici.

Il Carbon Disclosure Project (CDP), organizzazione internazionale no-profit che fornisce a imprese, autorità locali, governi e investitori un sistema globale di misurazione e rendicontazione ambientale, ha infatti conferito a Imperial Brands il punteggio "A" per il clima (su una scala da “D-“ ad “A”), posizionando il Gruppo al di sopra della media di settore (pari a B), della media europea (B) e della media globale (C).

In un contesto in cui solo 346 aziende su oltre 21.000 valutate hanno ottenuto una "A" per le loro informative sui cambiamenti climatici, il riconoscimento da parte di CDP testimonia l'impegno costante di Imperial Brands per la sostenibilità ambientale.

Imperial Brands ha annunciato il proprio impegno a ridurre le emissioni nette lungo l'intera catena del valore entro il 2040, inclusi gli assoluti gas serra (GHG) di Scope 1, 2 e 3. Questo impegno rispecchia la strategia di sostenibilità del Gruppo, fondata su tre pilastri che mirano a raggiungere gli obiettivi di zero incidenti, zero emissioni di carbonio e zero rifiuti. L'approccio sostenibile permea l'intera catena del valore e integra la strategia ESG in tutta l'azienda.

Per ulteriori informazioni sull’impegno del brand verso la riduzione dell’impatto ambientale, è possibile consultare l’ultimo report ESG: People and Planet.